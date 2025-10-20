Bảng giá xe tay ga Honda tháng 10/2025: Vision tăng nhẹ, SH tiếp tục chênh cao

Theo khảo sát tại một số đại lý HEAD lớn, giá xe tay ga Honda trong tháng 10/2025 không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Tình trạng chênh giá giữa giá đề xuất của hãng và giá bán tại đại lý vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt với các dòng xe "hot" như Vision và SH.

Điểm đáng chú ý trong tháng này là mẫu xe quốc dân Honda Vision có dấu hiệu "nóng" trở lại khi giá bán thực tế tại đại lý tăng nhẹ khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng so với tháng 9. Trong khi đó, các mẫu xe khác như Air Blade, Lead và SH Mode có giá bán tương đối ổn định. Dòng xe SH 125i/160i vẫn là mẫu xe có mức chênh lệch cao nhất, lên đến hơn 8 triệu đồng cho phiên bản thể thao.

Dưới đây là bảng giá xe tay ga Honda mới nhất được cập nhật trong tháng 10/2025 để bạn đọc tham khảo.

Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng)

Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý (tham khảo) Chênh lệch Vision Phiên bản tiêu chuẩn 31.310.182 37.500.000 6.189.818 Phiên bản cao cấp 32.979.273 38.000.000 5.020.727 Phiên bản đặc biệt 34.353.818 40.000.000 5.646.182 Phiên bản thể thao 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Phiên bản cổ điển 36.612.000 42.000.000 5.388.000 Lead 125cc Phiên bản tiêu chuẩn 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Air Blade 125/160 Air Blade 125 tiêu chuẩn 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Air Blade 125 đặc biệt 43.190.182 50.000.000 6.809.818 Air Blade 160 tiêu chuẩn 56.690.000 63.300.000 6.610.000 Air Blade 160 đặc biệt 57.890.000 66.300.000 8.410.000 SH Mode 125cc Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Phiên bản cao cấp (ABS) 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) 63.808.363 72.400.000 8.591.637 SH 125i/160i SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn 73.921.091 80.600.000 6.678.909 SH 125i (ABS) bản đặc biệt 82.953.818 90.300.000 7.346.182 SH 125i (ABS) bản thể thao 83.444.727 90.800.000 7.355.273 SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn 92.490.000 97.900.000 5.410.000 SH 160i (ABS) bản cao cấp 100.490.000 107.100.000 6.610.000 SH 160i (ABS) bản đặc biệt 101.690.000 108.100.000 6.410.000 SH 160i (ABS) bản thể thao 102.190.000 110.200.000 8.010.000 SH350i Phiên bản cao cấp 151.190.000 152.900.000 1.710.000 Phiên bản đặc biệt 152.190.000 156.000.000 3.810.000 Phiên bản thể thao 152.690.000 156.500.000 3.810.000 Vario 160 Phiên bản tiêu chuẩn 51.990.000 53.600.000 1.610.000 Phiên bản đặc biệt 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Phiên bản thể thao 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 Phiên bản đặc biệt 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Phiên bản thể thao 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các loại thuế phí. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý, khu vực và các chương trình khuyến mãi đi kèm.