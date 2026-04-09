Bảng giá xe Piaggio Liberty mới nhất tháng 4/2026

Xuất hiện như một làn gió mới từ nước Ý, Liberty nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế thời trang, trẻ trung đậm chất châu Âu.

Mẫu xe không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch mà còn thể hiện được sự đẳng cấp và cá tính cho người lái.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Piaggio Liberty còn nổi bật với khối động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và đặc biệt có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, yếu tố giúp mẫu xe ga này khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Qua nhiều năm, Liberty đã trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các phiên bản mới của Liberty thường được trang bị những công nghệ hiện đại như hệ thống phun xăng điện tử, phanh ABS, động cơ mạnh mẽ hơn và thiết kế trẻ trung hơn.

So với thế hệ cũ, Liberty 2026 mang kiểu dáng nam tính và khỏe khoắn hơn. Đèn pha LED tạo hình theo chiều ngang. Họa tiết "cà vạt" ở mặt trước tinh chỉnh lại với lưới tản nhiệt tổ ong.

Đuôi xe cũng được thiết kế mới, bao gồm điểm nhấn là tay dắt bằng nhôm, phù hợp để gắn thêm thùng chứa đồ. Chiều dài cơ sở 1.350 mm.

Khung xe được nâng cấp với khung thép ống chịu lực cao. Mâm trước kích thước 16 inch, lốp 90/80, trong khi mâm sau kích thước 14 inch, lốp 100/80.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 240 mm, kết hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS, trong khi phía sau dùng phanh tang trống, đường kính 140mm.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Liberty 2026 là màn hình Full LCD 5 inch thay thế cho đồng hồ truyền thống, có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng dựa theo môi trường bên ngoài.

Liberty 2026 hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua nền tảng Piaggio MIA, cho phép theo dõi cuộc gọi, nghe nhạc và dữ liệu hành trình. Đây là phụ kiện tùy chọn, khách hàng có thể bổ sung khi mua xe. Đáng tiếc, mẫu xe vẫn chưa trang bị công nghệ chìa khóa thông minh (Smart Key).

Động cơ Iget mới, xy-lanh đơn, dung tích 124,7cc, sản sinh công suất 10,5 mã lực và mô-men xoắn 10,7 Nm. Hộp số CVT. Hệ thống phun xăng điện tử mới được tối ưu giúp giảm 18% mức tiêu hao nhiên liệu so với thế hệ trước, chỉ còn 2,19 lít/100km.

Tại các đại lý Piaggio hiện nay, giá xe Liberty tháng 4/2026 đều ngang với giá đề xuất ở tất cả các phiên bản, giá bán dao động từ 48,9 đến 59,5 triệu đồng tùy phiên bản và đây là mức giá chưa bao giấy.

Bảng giá xe Piaggio Liberty mới nhất tháng 4/2026

Phiên bản Giá đề xuất (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Liberty 125 Tiêu chuẩn 57.500.000 57.500.000 Liberty 125 S 57.900.000 58.000.000 Liberty 125 Z 59.300.000 59.500.000 Liberty One 125 48.900.000 48.900.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.