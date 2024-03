Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 3/2024: Giảm sốc 700 triệu đẩy hàng tồn

Sau khi kết thúc chương trình ưu đãi giảm lệ phí trước bạ cho C-Class, E-Class và tặng bảo hiểm cho GLC, S-Class... vào tháng 1-2/2024, Mercedes-Benz Việt Nam lại nhanh chóng tung ra chương trình giảm giá sốc với hàng chục mẫu xe của hãng đang có mặt trên thị trường.

Các dòng sản phẩm Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLB và GLE có số VIN (năm sản xuất) 2022 vẫn còn tồn kho; được hãng xe sang nước Đức giảm giá rất mạnh tay, giao động từ hơn 200 đến hơn 600 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu C 200 phiên bản Avantgarde V1 được giảm 210 triệu: Từ 1,599 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,388 tỷ đồng. Mẫu C 200 Avantgarde Plus V1 được giảm 260 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,849 tỷ đồng xuống 1,588 tỷ đồng. Đàn anh C 300 AMG V1 cũng nhận được ưu đãi giảm 210 triệu đồng từ 2,099 tỷ đồng xuống 1,888 tỷ đồng.

Trong khi đó, các dòng xe sedan thương gia E 180 V1; E 200 Exclusive V1 và E 300 AMG đều được giảm từ 270 tới 320 triệu đồng, đưa giá xe tương ứng chỉ còn 1,888 - 2,222 và 2,888 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC

Đối với các dòng xe gầm cao, Mercedes-Benz cũng áp dụng ưu đãi lần lượt cho: GLE 450 4Matic, GLE 450 4Matic V1, GL 450 4Matic V2 và GLB 200 AMG; với mức giảm tương ứng là 699 - 699 - 699 và 430 triệu đồng; đưa giá của các sản phẩm này về mức dưới 4 tỷ đồng.

Bên cạnh động thái dọn kho xe cũ, Mercedes-Benz cũng tung ra ưu đãi khủng, với mức giảm sâu cực kỳ mạnh tay, nhằm vào nhóm khách hàng ưa thích trải nghiệm lái thể thao và đang mong muốn sở hữu những chiếc "Mẹc hai số" thuần chất AMG.

Cụ thể, dòng sản phẩm Mercedes-AMG A 35 4Matic V1 đang được hãng giảm 429 triệu đồng; đưa giá xe từ 2,429 xuống còn 1,999 tỷ đồng. Đàn anh Mercedes-AMG GLB 35 4Matic V1 cũng được ưu đãi tới 620 triệu đồng; giúp khách hàng chỉ cần chi 2,228 tỷ đồng để nhận xe.

Đáng chú ý, mẫu Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ được ưu đãi 430 triệu đồng, giúp giá xe giảm từ 3,430 xuống 2,999 tỷ đồng. Riêng mẫu Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe cũng được giảm tới 560 triệu đồng; đưa giá xe xuống chỉ còn 5,188 tỷ đồng.

Và mức giảm giá khủng nhất trong lần điều chỉnh này thuộc về cái tên Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ Coupe FL với mức ưu đãi sốc lên tới 719 triệu đồng; giúp giá xe giảm mạnh từ 6,719 tỷ đồng xuống chỉ còn dưới 6 tỷ đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng nhấn mạnh rất rõ, số lượng xe thuộc diện ưu đãi không còn nhiều và khuyến khích khách hàng tới đại lý gần nhất để được tư vấn và hưởng mức ưu đãi khủng.

Bên cạnh đó, thương hiệu ngôi sao ba cánh nước Đức vẫn tiếp tục duy trì chính sách kinh doanh đối với các sản phẩm khác, điển hình là dòng sản phẩm ăn khách C-Class hay mẫu xe gầm cao GLC.

Dưới đây là bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz áp dụng trong tháng 3/2024: