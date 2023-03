Bảng giá xe Mitsubishi tháng 3: Mitsubishi Pajero Sport được ưu đãi gần 70 triệu đồng

Hiện tại, Mitsubishi Pajero Sport được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối ở Việt Nam với 2 phiên bản: 4×2 AT có giá 1,13 tỷ đồng và 4×4 AT có giá 1,365 tỷ đồng. Bước sang tháng 3, mẫu SUV cỡ trung của Mitsubishi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 57 triệu đồng cho bản 4×2 AT và 68 triệu đồng cho bản 4×4 AT.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport sử dụng động cơ MIVEC 2.4L, cho công suất tối đa 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian (AWD). Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này sở hữu hàng loạt tính năng cao cấp như: Làm sạch không khí NanoE, điều khiển từ xa thông qua điện thoại, cổng điện 220V, hệ thống an toàn e-Assist,...

Trong tháng 2 vừa qua, Mitsubishi Pajero Sport bán được tổng cộng 101 chiếc, kém các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ trung như: Toyota Fortuner (382 chiếc) và Ford Everest (651 chiếc).

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 3/2023:

Theo Thế Giới Phương Tiện