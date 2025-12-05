Xe số Wave Alpha của Honda trong tháng 12/2025 tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản như: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi cùng với 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, xanh, xám, trắng, đen nhám và xám trắng.

So với tháng 11/2025, giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 12 vẫn được hãng giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang bán với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển đang bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda Wave Alpha là mẫu xe số giá rẻ được đông đảo người dùng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng độ bền cao. Thiết kế thon gọn, trẻ trung dễ dàng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm.

Bên cạnh đó, xe số Wave Alpha còn được hãng trang bị động cơ 110cc bền bỉ, ít hỏng vặt cùng chi phí bảo dưỡng thấp, giúp xe duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam.

Hiện giá xe máy Wave Alpha tại các đại lý trong tháng 12/2025 vẫn ổn định. Giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Wave Alpha bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm VAT, phí biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.

(Tổng hợp)