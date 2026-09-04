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Bảng giá xe máy Honda tháng 9/2026 mới nhất

Linh Nga
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Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2026 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Honda là hãng sản xuất xe máy, ô tô của Nhật Bản. Honda có mặt tại Việt Nam từ năm 1996. Sau 30 năm phát triển, Honda trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Xe máy Honda được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ đa dạng mẫu xe, thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

- Ảnh 1.

Honda Wave Alpha phiên bản cổ điển. (Ảnh: Honda)

Theo công bố của Honda Việt Nam (HVN), doanh số xe máy hãng bán ra trong tháng 7/2026 đạt tổng cộng 179.641 xe, tương đương với gần 5.795 xe máy Honda được tiêu thụ mỗi ngày. Lũy kế trong năm tài chính 2026-2027, tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 3/2027, Honda Việt Nam đã bán ra thị trường 695.384 xe máy, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài tiêu thụ trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 19.531 xe máy nguyên chiếc ra nước ngoài trong tháng 7/2026.

Bảng giá xe máy Honda tháng 9/2026

Mẫu xe Phiên bản Màu xe Giá bán lẻ đề xuất (Đơn vị: VND)
Wave Alpha Phiên bản cổ điển Xám, xanh, xám trắng 19.037.455
Super Cub C125 Phiên bản tiêu chuẩn Xanh dương, xanh xám 86.488.363
Phiên bản đặc biệt Đen 87.470.182
Future 125 FI Phiên bản đặc biệt Bạc đen xám, xanh đen bạc 32.292.000
Phiên bản cao cấp Đỏ đen trắng, trắng đen đỏ, xám đen xanh 31.801.091
Phiên bản tiêu chuẩn Xanh đen 30.622.909
CT125 - Xám đen 85.997.455
Blade Phiên bản thể thao Đen, đen đỏ, đen xanh 21.943.637
Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909
Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ, đen xanh 18.900.000
Wave Alpha 110 Phiên bản đặc biệt Đen nhám 18.841.091
Phiên bản tiêu chuẩn Trắng, xanh, đỏ 17.957.455
Wave RSX Phiên bản thể thao Xanh đen, đỏ đen, xám đen 25.664.727
Phiên bản đặc biệt Đen 23.701.091
Phiên bản tiêu chuẩn Đen, đỏ đen 22.130.182
SH160i/125i SH160i phiên bản thể thao Xám đen đỏ, xanh đen đỏ 104.490.000
SH160i phiên bản đặc biệt Xám đen 103.990.000
SH160i phiên bản cao cấp Trắng đen, đỏ đen 102.790.000
SH160i phiên bản tiêu chuẩn Đen, trắng 95.290.000
LEAD ABS Phiên bản đặc biệt Bạc đen, xanh đen , đen nâu 45.841.091
Phiên bản cao cấp Trắng đen 41.913.818
Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 39.753.818
Vision Phiên bản thể thao Bạc đen, đen, xám đen 36.808.363
Phiên bản đặc biệt Nâu xám 34.550.182
Phiên bản cao cấp Đỏ xám 33.175.637
Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545
Air Blade 160/125 Air Blade 160 phiên bản thể thao Trắng đỏ đen 58.790.000
Air Blade 160 phiên bản đặc biệt Đen xám 58.290.000
Air Blade 160 phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 57.090.000
Air Blade 125 phiên bản thể thao Trắng đỏ đen, xám đỏ đen 48.001.091
Vario 125 Đặc biệt Xanh đen, đỏ đen , đen 41.913.818
Street Đen/vành cam , đen/vành trắng 42.895.637
Vario 160 Thể thao Xám đen bạc 56.690.000
Sh mode 125 Phiên bản thể thao Xám đen 64.004.727
Phiên bản đặc biệt Đen, bạc đen 63.513.818
Phiên bản cao cấp Đỏ đen, xanh đen 62.335.637
Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ, trắng, xanh 57.328.363
SH350i Phiên bản thể thao Xanh đen, xám đen 152.890.000
Phiên bản đặc biệt Xám đen 152.390.000
Phiên bản cao cấp Trắng đen 151.390.000
ADV350 - Đen, đỏ đen, xanh đen 166.190.000
CBR150R Phiên bản thể thao Đỏ 73.790.000
Phiên bản đặc biệt Đen xám 73.290.000
Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72.290.000
WINNER R Phiên bản thể thao Đỏ đen 50.760.000
Phiên bản đặc biệt Xanh đen, đỏ đen, xám đen, đen 50.260.000
Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen, đen bạc 46.360.000
Honda UC3 Đặc biệt Đen thiên thạch 79.920.000
Tiêu chuẩn Xanh ngọc trai Tahiti, trắng ngọc trai 78.545.455
Honda CUV e: - Đen nhám, trắng ngọc trai 63.818.182 (kèm pin)
44.181.818 (không kèm pin)
Honda ICON e Phiên bản thể thao Xanh, xám 20.912.727 (chưa bao gồm pin)
Phiên bản đặc biệt Bạc nhám 20.716.363 (chưa bao gồm pin)
Phiên bản cao cấp Đỏ xám, đen xám, trắng xám 20.520.000 (chưa bao gồm pin)

Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức giá hãng công bố.

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

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Honda Việt Nam

xe máy Honda

Wave Alpha

air blade

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