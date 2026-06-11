Honda Lead là mẫu xe tay ga được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế cốp rộng, tiết kiệm xăng và giá bán hợp lý, dưới đây là bảng giá Honda Lead mới nhất tháng 6/2026.

Honda Lead là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế thanh lịch, cốp chứa đồ rộng hàng đầu phân khúc cùng khả năng vận hành bền bỉ, mẫu xe này luôn nằm trong danh sách lựa chọn ưu tiên của khách hàng, đặc biệt là nữ giới và các gia đình trẻ.

Theo cập nhật mới nhất từ Honda Việt Nam, Lead 125 hiện được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt ABS.

Trong tháng 6/2026, giá bán lẻ đề xuất dao động từ hơn 39 triệu đồng đến gần 46 triệu đồng tùy phiên bản.

Bảng giá xe Honda Lead mới nhất tháng 6/2026 (Nguồn: Honda Việt Nam)

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất Lead Tiêu chuẩn Đỏ đen 39.557.455 đồng Lead Cao cấp Trắng đen 41.717.455 đồng Lead Đặc biệt ABS Đen nâu, Xanh đen, Bạc đen 45.644.727 đồng

Theo bảng giá xe máy Honda Lead mới nhất, phiên bản Tiêu chuẩn hiện có giá đề xuất thấp nhất, trong khi phiên bản Đặc biệt ABS là bản cao cấp nhất với mức giá chênh khoảng 6 triệu đồng so với bản Tiêu chuẩn.

Giá bán lẻ Honda Lead đề xuất dao động từ hơn 39 triệu đồng đến gần 46 triệu đồng tùy phiên bản. (Ảnh minh họa)

Honda Lead có gì nổi bật?

Một trong những điểm nổi bật nhất của Honda Lead so với các dòng xe tay ga khác là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới khoảng 37 lít, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc xe tay ga phổ thông. Không gian này đủ để chứa nhiều vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa, đồ đi chợ hoặc hai mũ bảo hiểm nửa đầu.

Bên cạnh đó, Lead còn được đánh giá cao nhờ thiết kế thân thiện với người sử dụng. Chiều cao yên vừa phải giúp người lái dễ chống chân, trong khi tư thế ngồi thoải mái phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mang lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Lead duy trì sức hút trên thị trường trong nhiều năm qua.

So sánh điểm khác biệt giữa các phiên bản

Phiên bản Tiêu chuẩn hướng tới người dùng ưu tiên chi phí hợp lý, vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại hàng ngày. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp được bổ sung thêm một số trang bị tiện ích và lựa chọn màu sắc hiện đại hơn.

Đáng chú ý nhất là phiên bản Đặc biệt ABS. Ngoài những trang bị cao cấp, xe còn được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Có nên mua Honda Lead tháng 6/2026?

Trong phân khúc xe tay ga phổ thông từ 40 - 50 triệu đồng, Honda Lead vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, tính thực dụng và độ bền. Khoang chứa đồ rộng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí sử dụng hợp lý là những lợi thế giúp mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh trước nhiều đối thủ trên thị trường.

Với mức giá đề xuất từ 39,56 triệu đồng đến 45,64 triệu đồng, Honda Lead tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày của đa số người dùng Việt Nam.

Bảng giá trên là giá bán lẻ đề xuất từ hãng, tuy nhiên giá thực tế tại các đại lý HEAD thường có sự chênh lệch tùy từng khu vực và thời điểm. Do đó, khách hàng nên tham khảo giá tại nhiều đại lý khác nhau trước khi quyết định mua xe để có mức giá tốt nhất.