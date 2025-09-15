HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 9/2025

Thư Trương (Tổng hợp) / VTC News |

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Honda là một trong những thương hiệu ô tô và xe máy hàng đầu thế giới, đến từ Nhật Bản. Trong ngành ô tô, Honda ghi dấu ấn với những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, điển hình như Civic, Accord, CR-V hay City.

Trong đó, Honda Civic G 2025 là phiên bản sedan hạng C mang phong cách trẻ trung, hiện đại và giàu tính thực dụng. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao, với đường nét gãy gọn, lưới tản nhiệt tinh chỉnh hài hòa cùng cụm đèn LED sắc sảo, tạo nên diện mạo cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Honda Civic G 2025 là phiên bản sedan hạng C mang phong cách trẻ trung. (Ảnh: honda ô tô đà nẵng)

Bên trong, Civic G 2025 được trang bị khoang nội thất rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp cùng màn hình giải trí cảm ứng lớn tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi thoải mái, hệ thống điều hòa tự động và nhiều tiện ích thông minh giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng trên mọi hành trình.

Honda Civic G 2025 dùng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, mang lại công suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Xe còn được tích hợp gói an toàn Honda Sensing với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, mang lại sự an tâm và thoải mái cho người cầm lái khi vận hành xe trên đường.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồ thuế VAT)

CITY Giá từ 499 triệu
BR-V Giá từ 629 triệu
HR-V Giá từ 699 triệu
CIVIC Giá từ 789 triệu
CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu
ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu
CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán. 

