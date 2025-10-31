Bằng chứng “nhập tịch lậu” bị phanh phui, sếp bóng đá Malaysia nói “không biết”

Vào ngày 30/10, tờ báo Capital de Nioticias (Argentina) tiết lộ về tài liệu gốc liên quan đến cầu thủ Facundo Garces. Hồ sơ tại Santa Fe (Argentina) chỉ rõ ông của Facundo Garces sinh ra tại Argentina chứ không phải Malaysia như những gì LĐBĐ Malaysia khẳng định.

Nếu những giấy tờ mà Capital de Nioticias đăng tải là chính xác, Facundo Garces rõ ràng đã nhập tịch và thi đấu trái luật cho ĐTQG Malaysia.

Phản ứng trước thông tin về Facundo Garces, Quyền Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi bày tỏ: “Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu, và thật không công bằng khi đưa ra kết luận trước khi quyết định chính thức được công bố. Việc tiết lộ hồ sơ của Facundo Garces thực sự gây tổn hại, đặc biệt là khi chúng tôi vẫn đang chờ phán quyết kháng cáo của FIFA.

Tôi hy vọng mọi người sẽ không lan truyền thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng. Điều này không giúp ích gì cho các cầu thủ hay bóng đá Malaysia”.

Quyền Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi

Hiện tại, Facundo Garces đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA. Cầu thủ này cũng đã bị đội bóng chủ quản Alaves tạm xóa tên khỏi danh sách đăng ký. Còn LĐBĐ Malaysia vẫn tiếp tục các nỗ lực kháng cáo. Truyền thông Malaysia cho biết nếu kháng cáo lên FIFA không thành công, LĐBĐ nước này sẵn sàng đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.