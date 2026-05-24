Bang California - Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp

Xuân Mai
Thống đốc bang California – Mỹ Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận Cam hôm 23-5 do sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

Ông Newsom cho hay: "Sự an toàn của người dân quận Cam là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực của bang để hỗ trợ lực lượng ứng phó địa phương và đảm bảo cộng đồng có những gì họ cần để được an toàn".

Theo Chỉ huy trưởng và Trưởng bộ phận của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam Craig Covey nhiệt độ bên trong bể chứa tiếp tục tăng, gây ra tình huống nguy hiểm đáng kể, dẫn đến việc sơ tán hơn 50.000 cư dân.

Nước được phun lên bể chứa quá nhiệt hôm 22-5. Ảnh: AP

Trước đó, nhiệt độ được cho đang giảm bên trong bể chứa công nghiệp Garden Grove tại nhà máy sản xuất nhựa hàng không GKN Aerospace, ước tính chứa 7.000 gallon methyl methacrylate.

Tuy nhiên, sau khi các đội cứu hộ tiến hành hoạt động rủi ro bên trong khu vực nguy hiểm, họ phát hiện nhiệt độ tiếp tục tăng với tốc độ khoảng một độ mỗi giờ.

Trong một cuộc họp báo hôm 22-5, ông Covey cho biết đây là tình hình tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến trong 32 năm làm nghề.

Trong một tuyên bố gây sốc, ông nói rằng dường như chỉ có hai kết cục tiềm năng cho vụ việc.

Thứ nhất, bể chứa bị hỏng và làm tràn khoảng 6.000 đến 7.000 gallon hóa chất độc hại ra bãi đậu xe và khu vực xung quanh.

Thứ hai là bể chứa bị quá nhiệt và phát nổ, ảnh hưởng đến các bể chứa nhiên liệu hoặc hóa chất xung quanh.

Ông Covey cũng cho biết đã có sẵn các kế hoạch dự phòng để triển khai nếu chất lỏng độc hại và dễ bay hơi rò rỉ ra khỏi bể chứa hoặc nếu nó phát nổ. Hiện chưa rõ mức độ lan rộng và nguy hiểm của vụ nổ cũng như thời gian xảy ra vẫn chưa được xác định.

Hôm 23-5, ông Covey cho biết các chuyên gia từ khắp California đã tham gia tìm kiếm giải pháp trong nỗ lực giảm thiểu tình hình.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết bà đang theo dõi sát sao tình hình ở quận Cam và khuyến cáo người dân Los Angeles nên tránh khu vực này.

Các chuyên gia y tế cho biết methyl methacrylate, một loại nhựa epoxy dễ cháy tự sinh nhiệt, là chất gây kích ứng đường hô hấp và việc tiếp xúc có thể dẫn đến kích ứng phổi, da và mắt, buồn nôn và chóng mặt.

Các quan chức cho hay hoạt động giám sát chất lượng không khí đang được tiến hành và máy bay không người lái đang theo dõi nhiệt độ của bể chứa. Nguyên nhân rò rỉ vẫn đang được điều tra. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

