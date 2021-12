Midu không chỉ còn nổi tiếng với chức danh "cựu hotgirl Hà Thành", diễn viên hay giáo viên mà thời gian gần đây, cô còn được công chúng ca ngợi là tay chơi bất động sản "có số má".

Trên Facebook cá nhân, bên cạnh việc thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh đẹp của bản thân như bao người nổi tiếng khác thì Midu còn không ít lần đăng tin rao bán đất. Cô thậm chí có ý định livestream để bán đất nhưng chưa kịp đến ngày live thì đã bán hết veo.

Một lần khác, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình đã bán được 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối. Nhờ mát tay mà Midu cũng sở hữu nhiều bất động sản hạng sang cho riêng mình. Cô từng mua một lúc ba căn hộ hạng sang cho gia đình, còn cô sinh sống tại một căn chung cư cao cấp khác.

Tháng 9 năm 2021, cô nàng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về quan điểm, đưa ra 5 lý do để "kiếm tiền mua nhà đất chứ không lấy chồng".

Mới đây, trên cương vị giám khảo một cuộc thi môi giới bất động sản, người đẹp này tiết lộ nhiều hơn về niềm đam mê bất động sản của mình.

"Du đến với bất động sản là vì đam mê. Thật ra nhiều người bạn thân chơi lâu rồi thì hay hỏi niềm đam mê của Du là gì, Du trả lời đam mê bất động sản. Sở thích của Du là nhà đất. Khi rảnh rỗi thì Du xem tin rao bất động sản. Rồi cuối tuần thích đi đâu chơi, thì Du chỉ đi xem nhà và đất", Midu chia sẻ.

Lý giải mối duyên với mảng này, Midu cho rằng có thể vì bản thân là người mệnh mộc.

"Nhiều người thấy Du nói rằng đam mê bất động sản thì sẽ nghĩ cô gái này rất ham tiền. Đúng là ai cũng mê tiền nhưng Du rất yêu thích mảnh đất mình mua, có một niềm đam mê rất đặc biệt và mãnh liệt với nhà, đặc biệt là đất. Có thể do mình mệnh mộc nên đôi khi mọi người chỉ thấy đó là miếng đất thôi nhưng trong tiềm thức của Midu thì đó là cả mảnh tâm hồn mình đặt vào đó".

Đam mê mua bán bất động sản lớn đến nỗi, cô bị mẹ nhắc nhở: "Con ơi, sao không lo đi lấy chồng, suốt ngày đi mua đất hoài vậy?".

Là tay chơi bất động sản có tiếng, "đi mua đất như đi chợ", Midu cho rằng từ thời cha mẹ của mình, chưa bao giờ thấy đất bị xuống giá thấp hơn so với giá mua, chỉ có đi lên, đi lên từng ngày. Có những giai đoạn khủng hoảng hay thị trường bất động sản đóng băng, giá đất sẽ tạm thời không tăng, sau đó lại tiếp tục đi lên.

Với những trường hợp đầu tư đất bị lỗ, cựu hotgirl Hà Thành cho rằng lý do chủ yếu không phải do giá đất đi xuống mà thường do vấn đề pháp lý, yếu tố khách quan khác hoặc chưa được tư vấn kỹ.

Cô cũng tư vấn cho các nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo tham gia thị trường: "Mỗi người sẽ có một gu đầu tư khác nhau. Có người thích đầu tư vào những căn hộ chung cư, dự án mới mở bán. Các bạn chưa có nhiều vốn thì góp chút ít tiền vào. Đặc biệt là những dự án này được ngân hàng hỗ trợ rất nhiều. Định hướng có thể cho thuê, thu nhập đều đặn mỗi tháng.

Hoặc gu đầu tư khác, như Midu thì thích mua đất, thích đầu tư mạo hiểm, đón sóng hơn. Nhưng việc này đòi hỏi tư duy, tìm hiểu nhiều hơn, nghiên cứu về mảnh đất mình mua để đón sóng, làm sao mà mình gom vào lúc sóng chưa đến và bán ra vào đúng khi sóng lên".

Nói về lý do khiến các mảnh đất cô rao bán đều nhanh chóng cháy hàng, người đẹp muốn gửi tới các bạn môi giới làm nghề phải “có tâm”.

"Đối với Du, những người bạn môi giới hiện tại thì đôi khi không cần nói giỏi, không phải người sale top đầu của công ty môi giới mà Du quan sát, nhìn nhận từ nhiều hướng. Ngoài kiến thức, kỹ năng mà ai cũng có thể trau dồi thì bạn thực sự có tâm, phải có tâm nha.

Tại sao có những môi giới được khách hàng mua, được khách hàng tin tưởng, giới thiệu thêm người khác. Vì phải có sự tin tưởng. Trong môi trường này, người ta rất đề cao sự tin tưởng, giao dịch toàn tiền tỷ mà. Những bạn có sự chân thành thì sẽ chạm được đến khách hàng

Bản thân Du đăng bán đất, tất cả những công việc lẽ ra người bán không phải làm, thì Du đều làm. Vì nghĩ tội nghiệp khách hàng, nhiều khi người ta cũng không rành, còn mình thì rành mọi thứ rồi. Việc gì trong khả năng, kể cả những tiểu tiết như đóng lệ phí, Du đều làm giúp".

https://cafebiz.vn/ban-xoanh-xoach-21-lo-dat-trong-1-toi-midu-bi-me-nhac-nho-con-oi-sao-khong-lo-di-lay-chong-suot-ngay-di-mua-dat-hoai-vay-20211231111433493.chn