Bán xe 'mát tay' như tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mỗi ngày người Việt mua hơn 800 xe VinFast, Limo Green thành 'ngôi sao' mới

Kết quả kinh doanh tháng 4 năm 2026 của hãng xe VinFast cho thấy sự tăng trưởng mạnh về mặt doanh số.

Với 24.774 xe ô tô điện được bàn giao đến tay khách hàng, hãng xe điện Việt Nam này đã duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ô tô trong nước suốt 19 tháng liên tiếp. Tổng doanh số tích lũy trong 4 tháng đầu năm của hãng đạt con số 78.458 xe các loại.

Trong danh mục sản phẩm, mẫu xe 7 chỗ Limo Green đạt doanh số cao nhất với 6.480 chiếc được bán ra trong tháng 4. Đây là mẫu xe chủ lực đóng góp đáng kể vào kết quả chung của toàn hãng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, tổng lượng xe Limo Green lăn bánh trên đường đã đạt kỷ lục 18.951 chiếc.

Đứng ngay sau Limo Green là mẫu mini-SUV VF 3 đạt doanh số 5.273 xe trong tháng 4, nâng tổng lượng bán ra từ đầu năm lên 15.461 chiếc.

VF 5 đứng thứ 3với 4.732 xe bàn giao trong tháng, bao gồm cả phiên bản Herio Green. Tổng doanh số 4 tháng của VF 5 đạt 13.404 xe.

Mẫu VF 6 cũng đóng góp 2.704 xe vào doanh số tháng 4, đưa tổng lượng xe tiêu thụ của dòng này lên mức 9.383 chiếc.

Bốn mẫu xe kể trên cũng là những sản phẩm có sức tiêu thụ tốt trên thị trường ô tô Việt Nam kể từ đầu năm.

Phiên bản xe đa dụng dành cho gia đình VF MPV 7 ghi nhận 2.526 khách hàng lựa chọn trong tháng 4. Lũy kế từ đầu năm, dòng xe này đã tiêu thụ được 6.212 chiếc.

Tại phân khúc SUV cỡ C, mẫu VF 7 đạt doanh số 1.148 xe trong tháng 4, đưa tổng số xe bán ra trong 4 tháng đầu năm đạt mức 4.662 chiếc.

Ngoài ra, các dòng xe khác như VF 8, VF 9, Minio Green và EC Van cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đều đặn.

Bên cạnh việc phân phối sản phẩm, các chính sách hỗ trợ người dùng cũng được thực hiện song song. Hiện nay, các chương trình hỗ trợ giá từ 6% đến 10% tùy theo mẫu xe đang được áp dụng.

Khách hàng cũng được tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính như trả góp với lãi suất cố định trong 3 năm đầu hoặc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hệ thống trạm sạc V-Green hiện đang cung cấp dịch vụ sạc miễn phí cho chủ sở hữu xe điện VinFast với thời hạn kéo dài đến hết ngày 10/02/2029.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc duy trì mức doanh số xấp xỉ 25.000 xe mỗi tháng là kết quả từ sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm.

Xu hướng chuyển đổi sang phương tiện điện đang có những tác động rõ nét đến giao thông đô thị và môi trường sống tại Việt Nam. Hãng kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được cộng đồng hưởng ứng trong thời gian tới.