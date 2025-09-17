Bắn trượt UAV Nga, tên lửa đắt giá của Ba Lan rơi trúng nhà dân?

Ba Lan điều tra vụ tên lửa nghi rơi trúng nhà dân

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã yêu cầu làm rõ liệu một quả tên lửa không đối không, được bắn từ một trong những tiêm kích F-16 của nước này trong vụ máy bay không người lái (drone) Nga xâm nhập không phận tuần trước, có phải là nguyên nhân phá hủy một ngôi nhà hay không.

Yêu cầu điều tra được đưa ra sau khi một hãng truyền thông Ba Lan đưa tin rằng một tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 (AMRAAM), được bắn vào một drone, đã đi chệch hướng và gây ra thiệt hại.

Ngay sau khi vụ drone xâm nhập không phận được công bố, giới chức Ba Lan đã công bố hình ảnh một ngôi nhà ở Wyry bị phá hủy trong đợt tấn công của khoảng 19 chiếc drone.

"Đó là một tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ tiêm kích F-16 của chúng ta, đã gặp trục trặc hệ thống dẫn đường trong khi bay và không khai hỏa," hãng tin RMF24 của Ba Lan đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ cơ quan an ninh nhà nước. "May mắn là tên lửa đã không được kích hoạt ngòi nổ và không phát nổ do các cơ chế an toàn đã hoạt động."

Tờ báo này dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo quân đội Ba Lan nhấn mạnh rằng thiệt hại đối với ngôi nhà là do tác động động năng. "Không có vụ nổ nào xảy ra, như có thể thấy qua hình ảnh ngôi nhà bị phá hủy," Trung tá Maciej Korowaj giải thích.

Tên lửa AIM-120 mang theo đầu đạn nổ phân mảnh nặng khoảng 18 kg.

Mặc dù chưa được xác nhận, thông tin của RMF24 đã cung cấp một góc nhìn mới cho các báo cáo ban đầu về việc tìm thấy mảnh vỡ của một tên lửa AIM-120 trong số các vật thể được thu thập sau các chuyến bay của drone Nga vào Ba Lan. Vào thời điểm đó, đã có những thông tin trái ngược về vị trí chính xác của các mảnh vỡ tên lửa và ai là người đã khai hỏa nó.

Tên lửa nào cũng có lúc thất bại

Theo TWZ, ngay cả những loại tên lửa tốt nhất và đã được kiểm chứng trên thế giới cũng có lúc gặp sự cố. Không có ngoại lệ nào cho quy tắc này. Tỷ lệ xảy ra có thể khác nhau, nhưng công nghệ tên lửa vốn không hoàn hảo và thường bị truyền thông miêu tả sai lệch như những "tấm khiên" bất khả xâm phạm, điều này không phản ánh đúng thực tế. Luôn luôn phải tính đến một tỷ lệ thất bại nhất định.

Trong báo cáo ban đầu về vụ việc, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng trong khi có ít nhất ba đến bốn drone bị bắn hạ, thì ba đến bốn chiếc khác dường như chỉ đơn giản là rơi trên lãnh thổ Ba Lan.

Đầu tuần này, Thủ tướng Tusk đã quy trách nhiệm cho Moscow về thiệt hại của ngôi nhà.

"Mọi trách nhiệm về thiệt hại của ngôi nhà ở Wyrykach đều thuộc về chủ mưu vụ khiêu khích bằng drone, đó là Nga," ông Tusk tuyên bố trên X. "Các cơ quan hữu quan sẽ thông báo cho công chúng, chính phủ và tổng thống về mọi tình tiết của vụ việc sau khi hoàn tất thủ tục. Đừng động đến những người lính Ba Lan."

Ba Lan cho biết họ đang xác minh các thông tin về vụ tên lửa AIM-120 phá hủy ngôi nhà nhằm tránh việc đây là thông tin giả. Cơ quan này cũng bày tỏ sự bất bình vì không có thông tin chính thức nào được cung cấp cho chính phủ về vụ việc liên quan đến quả tên lửa.

Về phần mình, giới chức Nga tuyên bố các UAV của họ không nhắm mục tiêu vào Ba Lan.

Để đối phó với các vụ xâm nhập, NATO đã thiết lập Chiến dịch Vệ binh Miền Đông (Operation Eastern Sentry) để hỗ trợ phòng thủ trước các sự kiện tương tự trong tương lai.

Nỗ lực mới này ban đầu sẽ triển khai một lực lượng hỗn hợp gồm các máy bay chiến đấu và một tàu khu trục phòng không, nhưng dự kiến sẽ được mở rộng để bao phủ khu vực từ Bắc Cực đến Biển Đen, tạo thành một lá chắn chống lại các mối đe dọa từ drone và tên lửa của Nga.

Chiến dịch mới của NATO đã nhanh chóng được kích hoạt. Các máy bay chiến đấu đã được điều động tại Romania và Ba Lan vào thứ Bảy tuần trước để đối phó với các drone bị nghi là của Nga.

Phản ứng của Romania, cùng với Ba Lan, đã đánh dấu những lần kích hoạt đầu tiên của Chiến dịch Vệ binh Miền Đông.

Dù ngôi nhà ở Ba Lan bị phá hủy bởi một tên lửa không đối không của nước này hay một drone của Nga, vụ việc vẫn cho thấy mối nguy hiểm từ các cuộc xâm nhập bằng drone vào khu vực nằm sát một vùng chiến sự đang diễn ra.