Bạn trai vừa cầu hôn xong, cô gái nhận được tin nhắn từ số lạ chỉ có 6 chữ mà thay đổi cả cuộc đời

Cô không ngờ phía sau sự né tránh ấy lại là một cuộc khủng hoảng tài chính.

Hân năm nay 29 tuổi, yêu bạn trai gần 4 năm. Với cô, lời cầu hôn tối hôm đó là cái kết đẹp cho một mối tình đã đi qua đủ thăng trầm. Anh chuẩn bị một bữa tối nhỏ, chiếc nhẫn không quá đắt tiền nhưng đúng kiểu cô thích. Hân khóc và gật đầu.

Nhưng khi vừa đăng ảnh chiếc nhẫn lên mạng xã hội, điện thoại cô rung lên.

Ban đầu, Hân nghĩ đó là tin nhắn trêu đùa. Cô không trả lời. Vài phút sau, số lạ tiếp tục gửi đến một ảnh chụp màn hình sao kê và một câu nhắn: “Nếu em sắp cưới anh ấy, em nên biết chuyện này”.

Hân bắt đầu hoang mang. Cô gọi cho bạn trai. Ban đầu, anh im lặng. Sau đó, anh thừa nhận mình đang có một khoản nợ mà chưa từng nói với cô.

Hóa ra, gần một năm trước, công việc làm ăn của anh gặp khó khăn. Anh vay tiền để duy trì công việc, sau đó tiếp tục vay thêm để xoay vòng. Đến lúc tình hình ổn định hơn, anh vẫn chưa trả hết.

Điều khiến Hân đau lòng nhất không phải là số tiền. Mà là chuyện anh giấu cô.

Ảnh minh họa

Cô hỏi tại sao đã chuẩn bị cưới mà vẫn không nói thật. Anh chỉ đáp rằng anh muốn tự giải quyết trước khi cưới. Anh sợ Hân biết mình đang nợ nần sẽ suy nghĩ lại về chuyện kết hôn.

Chiếc nhẫn cầu hôn hôm đó, hóa ra cũng được mua trong lúc anh vẫn còn đang trả nợ.

Hân nhớ lại những lần anh từ chối đi du lịch, những cuộc hẹn anh nói đang phải tăng ca, những lúc cô muốn bàn chuyện mua nhà nhưng anh luôn tìm cách né tránh. Cô từng nghĩ anh chưa sẵn sàng.

Cô không ngờ phía sau sự né tránh ấy lại là một cuộc khủng hoảng tài chính.

Người gửi tin nhắn cho Hân là một người bạn từng làm chung với anh. Người này biết chuyện khoản nợ và tình cờ thấy Hân đăng ảnh đính hôn. Anh ta không muốn Hân bước vào cuộc hôn nhân mà hoàn toàn không biết tình hình tài chính của người sắp trở thành chồng mình.

Đêm đó, Hân không trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào. Cô tháo chiếc nhẫn ra nhưng cũng không lập tức nói chia tay.

Hân nói với bạn trai rằng cô không sợ phải cùng người mình yêu bắt đầu lại từ khó khăn. Nhưng cô không thể chấp nhận việc bước vào hôn nhân mà một trong hai người đang giấu một sự thật lớn.

Bởi tiền có thể kiếm lại, nợ có thể cùng nhau tìm cách giải quyết.

Nhưng nếu ngay trước khi cưới, một người đã tự quyết định rằng người kia “không cần biết” những chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống chung, thì đó mới là điều đáng lo nhất.

Tin nhắn “Đừng đồng ý quá sớm” không khiến Hân hủy hôn. Nhưng nó khiến cô cần phải dừng lại.

Và lần đầu tiên, trước khi nghĩ đến chiếc váy cưới hay ngày tổ chức hôn lễ, Hân yêu cầu hai người ngồi xuống, nói với nhau toàn bộ những điều trước giờ vẫn cố giấu.

Có lẽ trước một cuộc hôn nhân, điều cần nhất không phải là một lời hứa đẹp. Mà là sự thật đủ đầy để cả hai biết mình đang chuẩn bị nắm tay ai.

Vậy nên đừng trách con gái quá thực dụng hay không muốn cùng người yêu vượt khó. Cơ bản là tình yêu của anh ta có đủ lớn để cho cô ấy động lực bước qua hay không mà thôi.