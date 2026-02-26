"Bạn trai Uyển Ân" lộ hint mập mờ với nam thần Vbiz, chuyện gì đây?

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rần rần loạt loạt hint mập mờ giữa Pháp Kiều với một nam thần Vbiz. Từ cử chỉ, ánh mắt cho đến cách xưng hô giữa cả hai, dân tình liền thích thú "đẩy thuyền".

Theo đó, khi Pháp Kiều và Quốc Anh xuất hiện ở các sự kiện giải trí, cả hai không chỉ đơn thuần là chụp ảnh chung hay xã giao thông thường mà còn thoải mái tương tác, trò chuyện và thể hiện sự thân thiết công khai trước ống kính. Điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là những ánh mắt được cho là "cực tình" mà Quốc Anh dành cho Pháp Kiều mỗi khi đứng cạnh.

Quốc Anh và Pháp Kiều tay trong tay đổ bộ sự kiện nhãn hàng (Clip: @edwardnhieuchuyen)

Ánh mắt của Quốc Anh dành cho Pháp Kiều trên thảm đỏ. Ảnh: MXH

Trong một số khoảnh khắc hậu trường, cả hai còn vô tư ôm nhau đầy tự nhiên. Khi tham dự chung sự kiện của nhãn hàng, Quốc Anh và Pháp Kiều còn nắm tay nhau khiêu vũ giữa đám đông.

Những cử chỉ này nhanh chóng được cư dân mạng soi kỹ và lan truyền trên các diễn đàn. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt video cắt ghép tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp rapper - diễn viên này đã xuất hiện dày đặc, khiến hội "đẩy thuyền" được phen thích thú.

Không ít netizen đặt nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa Pháp Kiều và Quốc Anh, cho rằng ánh nhìn cùng hành động thân mật kia không đơn thuần là xã giao. Một bộ phận khác lại cho rằng cả hai có thể chỉ là bạn bè đồng nghiệp và việc ngày càng thân thiết là do có thời gian đóng chung phim Thỏ Ơi!!.

Netizen tổng hợp loạt khoảnh khắc dễ thương giữa Quốc Anh và Pháp Kiều (Clip: ngttlinh)

Pháp Kiều từng gây chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt mùa 3 với hình ảnh cá tính. Sau chương trình, rapper gen Z này nhanh chóng khẳng định màu sắc riêng qua sản phẩm đầu tay DOC phát hành năm 2024, mang phong cách hình ảnh độc lạ và ca từ đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, Pháp Kiều còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các sân khấu đình đám. Sau thành công của Anh Trai Say Hi , Pháp Kiều có thêm lượng fan khủng và ngày càng chứng minh được năng lực, màu sắc âm nhạc đặc biệt của mình.

Về chuyện tình cảm thì Pháp Kiều khá kín tiếng. Thời gian gần đây, Pháp Kiều bất ngờ được. Câu chuyện Uyển Ân và Pháp Kiều hẹn hò bắt nguồn từ một đoạn clip viral trên Threads. Trong clip, Uyển Ân chụm đầu, choàng tay nói chuyện với một người khác giới trông vô cùng thân mật. Tuy nhiên khi tìm ra danh tính đối phương là Pháp Kiều thì netizen được phen cười nghiêng ngả, bởi lẽ ai cũng biết giữa cả hai có mối quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết.

Pháp Kiều và Uyển Ân gần đây liên tục tụ hội trong nhóm bạn chung, trong đó có các Anh Trai Say Hi. Cả hai luôn dính kè kè và không ngạo tương tác ngọt ngào cho nhau. Cách Uyển Ân gọi bạn thân bằng những từ khóa gây sốt như bạn gái Pháp Kiều chỉ là một kiểu đùa quen thuộc trong hội bạn. Khi nhiều khán giả hài hước chia sẻ clip thân mật của mình, Uyển Ân và Pháp Kiều "thuận nước đẩy thuyền" khi tự tung loạt hint chất lượng nhưng theo phong cách lầy lội, càng khiến dân mạng được phen cười khờ.

Pháp Kiều và Uyển Ân chơi chung một hội bạn, mối quan hệ giữa cả hai vô cùng thân thiết

Trên màn ảnh, Quốc Anh thường xuất hiện với hình tượng nam chính điển trai, chỉnh chu và cuốn hút. Ngoài đời, nam diễn viên cũng không kém cạnh khi sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao khiến nhiều người phải ngước nhìn. Trong một đoạn clip giới thiệu dàn diễn viên, Trấn Thành từng dành nhiều lời khen cho Quốc Anh và cho rằng anh là gương mặt rất may mắn về ngoại hình, mang nét đẹp mang tính quốc tế, khó phân biệt là trai Hàn, Thái, Đài Loan, Hồng Kông hay Việt Nam, chỉ cần nhìn vào đã thấy rõ đó là một trai đẹp.

Sở hữu chiều cao lên tới 1,86 m, Quốc Anh có lợi thế hình thể giúp nam diễn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim và liên tục được giao vai chính ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Dù diễn xuất từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, Quốc Anh vẫn có chỗ đứng nhất định nhờ ngoại hình sáng và khả năng phù hợp với các vai nam thần.

Về chuyện tình cảm, Quốc Anh từng có mối tình với MLee. Dù cả hai không công khai rầm rộ nhưng ai cũng biết chuyện tình của cặp chị - em đẹp đôi này. Tuy nhiên sau 7 năm bên nhau, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" và bài đăng thông báo chấm dứt mối quan hệ ngay vào Valentine 2025. Thời điểm chia tay MLee, Quốc Anh từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Hoa hậu Tiểu Vy. Dù lộ nhiều hint nhưng cả hai chỉ xác nhận là anh em đồng nghiệp.