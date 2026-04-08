Bạn trai tỷ phú chia tay Lisa (BLACKPINK), lộ ảnh thân mật bên gái lạ?

Frédéric Arnault lộ ảnh thân mật bên gái lạ?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Lisa và bạn trai tỷ phú Frédéric Arnault đã đường ai nấy đi. Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đã đồng loạt đặt ra nghi vấn Lisa vừa chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Việc Frédéric Arnault có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức cũng khiến dân tình xôn xao.

Tin đồn càng lên cao đỉnh điểm khi netizen lan truyền ảnh chụp chung của bạn trai Lisa với người mẫu kiêm blogger thời trang người Đức Caroline Daur. Cụ thể, cặp đôi có bức ảnh chụp chung đầy tình tứ, Frédéric Arnault cũng được bắt gặp like ảnh của mỹ nhân sinh năm 1995. Điều này khiến nhiều người tin rằng Lisa và bạn trai tài phiệt đã chia tay sau gần 3 năm gắn bó.

Caroline Daur là cô gái tự thân xây dựng sự nghiệp xuất sắc có tiếng. Cô nổi tiếng từ những năm 2010 khi mở blog thời trang Carodaur.com. Đến năm 2016, cô đã trở thành blogger người Đức đầu tiên đạt được hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Người mẫu sinh năm 1995 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Nhật Bản, cũng như trình diễn cho Dolce & Gabbana trong Tuần lễ thời trang Milan. Năm 2019, Caroline Daur được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của Forbes.

Hiện người mẫu kiêm blogger thời trang này có 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram, 1,1 triệu người theo dõi trên Tiktok. Caroline Daur vừa xây dựng thương hiệu cá nhân, vừa học kinh doanh tại đại học và làm việc cho 1 công ty nhân sự. Cô tự hào về việc mình là người tự thân lập nghiệp: "Tôi không có người đại diện, người quản lý hay trợ lý. Tôi tự mình làm mọi thứ". Ước tính giá trị tài sản ròng của cô gái 30 tuổi là 4 triệu euro (118 tỷ đồng).

Caroline Daur còn làm giám khảo khách mời chương trình Germany's Next Top Model và ra mắt loạt video tập luyện trực tuyến. Năm ngoái, cô có vai diễn đầu tay trong loạt phim Netflix She Said Yes, năm nay sẽ có thêm 1 vai diễn truyền hình nữa. Quả thật, "tình tin đồn" của bạn trai Lisa có sự nghiệp không hề vừa.

Sự thật là gì?

Tuy nhiên, fan với đôi mắt "cú vọ" đã vào cuộc và nhanh chóng tìm ra sự thật. Quả thật Frédéric Arnault và Caroline Daur từng vướng tin đồn hẹn hò, nhưng đã là từ tháng 5/2023. Chỉ trong vòng vài tuần, người đẹp nước Đức đã đăng những bức ảnh chụp chung với Frédéric Arnault. Được biết hai người dùng bữa tối ở London vào tháng 4/2023 và tại một phòng tập thể dục ở New York vào tháng 5/2023. Cô cũng tham dự sự kiện với tư cách là đại sứ thương hiệu cho Tiffany & Co. - thuộc đế chế Arnault.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí Bunte, giữa Caroline và Frédéric đã nảy sinh tình cảm thực sự tại bữa tiệc của Tiffany & Co. Cả hai rời sự kiện cùng nhau, đi cùng với ba vị khách khác. Tuy nhiên đến tháng 7/2023, Frédéric Arnault đã xuất hiện bên Lisa. Chuyện Frédéric Arnault "mập mờ" với Caroline Daur đã là câu chuyện cũ.

Như vậy, có thể thấy rằng đây không phải bằng chứng cho thấy Lisa và bạn trai tỷ phú đã chia tay dù không xuất hiện bên nhau nhiều trong những tháng qua. Nhiều người lạc quan cho rằng cặp đôi chưa chia tay, khi Frédéric Arnault đã "thả tim" loạt ảnh gợi cảm của Lisa.

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi dính nghi vấn chia tay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ từng rộ lên trên mạng xã hội 1 thời.

Gần đây nhất, vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lisa đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên bạn trai nhà tỷ phú ngay sau khi hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE. Nguồn tin của kênh truyền thông TVBS còn cho biết thêm, em út BLACKPINK di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách. Dựa trên việc Lisa - Frédéric Arnault từng có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, nên nếu họ thực sự chia tay thật thì sẽ để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.

