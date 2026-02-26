Bạn trai tin đồn kém 4 tuổi "đá" Lưu Diệc Phi để chạy theo "mỹ nhân 9X mặt búng ra silicon"?

Ngày 25/2, tờ 163 đưa tin mối quan hệ của Lý Hiện và Dương Tử đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng xứ tỷ dân. Cặp sao vướng nghi vấn "phim giả tình thật", thậm chí đã ra mắt phụ huynh sau khi hợp tác trong 3 bộ phim Cá Mực Hầm Mật, Quốc Sắc Phương Hoa và Cẩm Tú Phương Hoa. Mối nghi ngờ này rộ lên sau khi dân tình phát hiện vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua bố mẹ của Dương Tử đã mặc cùng 1 kiểu áo với Lý Hiện. Mẫu áo khoác đỏ đó đến từ thương hiệu đồ thể thao mà Lý Hiện đang làm người đại diện.

Trên MXH, công chúng bàn tán xôn xao, nghi vấn Lý Hiện đã "đá" Lưu Diệc Phi để chạy theo Dương Tử. Trước đó, cặp sao này từng khiến dư luận xôn xao khi có những hành động thân thiết trên trường quay, hậu trường sự kiện. Lý Hiện và Dương Tử cũng tương tác qua lại nhiệt tình trên MXH như chúc mừng sinh nhật, ủng hộ các dự án phim mới của đối phương. Do đó, fan couple còn lập hẳn 1 fandom riêng để "đẩy thuyền" 2 diễn viên này đến với nhau ngoài đời sau nhiều màn kết hợp ăn ý, phá đảo rating màn ảnh nhỏ.

Nghi vấn Dương Tử - Lý Hiện hẹn hò, thậm chí đã ra mặt phụ huynh của nhau ầm ĩ MXH Weibo. Ảnh: Sina.

Cặp diễn viên hàng đầu vướng nghi vấn tình ái vì cha mẹ Dương Tử và Lý Hiện mặc chung 1 mẫu áo vào Tết Nguyên đán. Ảnh: Weibo.

Cái nắm tay gây bão của cặp sao Cá Mực Hầm Mật trên thảm đỏ Lễ trao giải Weibo vào năm ngoái. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng việc cha mẹ Dương Tử và Lý Hiện mặc chung mẫu áo không đủ để chứng minh cặp sao này đang hẹn hò. Chuyện người với người mặc đụng hàng với nhau 1 mẫu áo hot là rất bình thường. Dương Tử và Lý Hiện cũng từng phủ nhận tình đồn tình ái và khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.

Không ít người cũng cho rằng việc cha mẹ Dương Tử và Lý Hiện mặc chung mẫu áo không đủ để chứng minh cặp sao này đang hẹn hò. Ảnh: Sina.

Lý Hiện sinh năm 1991, thành công với các bộ phim tình cảm như Cá Mực Hầm Mật, Sắc Xuân Gửi Người Tình, Đi Đến Nơi Có Gió, Quốc Sắc Phương Hoa... Anh có vẻ ngoài nam tính, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, với bờ vai rộng và phần bụng săn chắc tạo thành hình tam giác ngược, đôi chân thẳng dài. Lý Hiện đang là nam thần được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Về đời tư, thời gian qua, Lý Hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lưu Diệc Phi sau khi hợp tác trong tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nguồn tin trong giới cho biết Lý Hiện đã phải lòng và theo đuổi Lưu Diệc Phi sau khi bộ phim đóng máy. Cả 2 đều có hảo cảm với nhau, mập mờ trên mức đồng nghiệp. Lý Hiện thậm chí còn chia tay bạn gái hot girl để toàn tâm toàn ý theo đuổi Lưu Diệc Phi.

Các netizen cũng liên tục soi được những chứng cứ hẹn hò của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi như sử dụng chung 1 xe ô tô, cùng tham gia buổi tiệc sinh nhật riêng tư của MC Lý Tương, follow tài khoản MXH Weibo của nhau. Vướng tin đồn tình ái thời gian dài với đàn chị hơn 4 tuổi, nhưng Lý Hiện không phản hồi. Lưu Diệc Phi cũng không lên tiếng bác bỏ.

Người trong giới tiết lộ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phải lòng nhau sau khi đóng chung phim Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nam diễn viên đã ra sức theo đuổi đàn chị. Ảnh: Sina.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cùng xuất hiện tại tiệc riêng tư của đồng nghiệp trong showbiz. Điều này khiến nghi vấn họ hẹn hò thêm rầm rộ cõi mạng. Ảnh: Sina.

Dương Tử sinh năm 1992, xuất thân là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc. Cô hiện là nữ diễn viên được săn đón bậc nhất lứa tiểu hoa đán 92 trong giới giải trí Hoa ngữ. Những năm qua, nhan sắc của Dương Tử là chủ đề gây tranh cãi bật nhất showbiz. Cô được cho là đã đụng chạm dao kéo toàn bộ gương mặt, thực hiện phẫu thuật nâng mũi, thu gọn cánh mũi, hạ gò má, gọt cằm, cắt mắt và nhiều lần tiêm filler để chỉnh đường nét ngũ quan cho gương mặt trông thời thượng hơn sau khi dậy thì không thành công.

Trước nghi vấn "dao kéo" toàn bộ gương mặt, Dương Tử không lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân đã giảm cân để có ngoại hình ưa nhìn hơn. Song nhiều khán giả không tin vào lời giải thích của Dương Tử bởi gương mặt cô ngày càng lạ lẫm. Những năm qua, người đẹp thường xuyên xuất hiện với phong độ nhan sắc phập phù, gương mặt sưng tấy, đơ cứng như tượng sáp, vùng cằm dài như lưỡi cày. Do đó, công chúng hiện gọi Dương Tử là "mỹ nữ mặt búng ra silicon".

Hành trình lột xác diện mạo của Dương Tử khiến công chúng cho rằng cô đã có can thiệp dao kém toàn bộ gương mặt. Ảnh: Weibo.

Cô được cho được cho là đã thực hiện phẫu thuật nâng mũi, thu gọn cánh mũi, hạ gò má, gọt cằm, cắt mắt và nhiều lần tiêm filler để chỉnh đường nét ngũ quan. Ảnh: Sina.

Can thiệp thẩm mỹ quá nhiều khiến Dương Tử gặp di chứng. Biểu cảm gương mặt khi cười của Dương Tư trông vô cùng gượng gạo. Ảnh: 163.

Vùng cằm trong kém tự nhiên, bị nhận xét là như lưỡi cày của nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương. Ảnh: Sina.

Dương Tử cũng thường xuyên xuất hiện với gương mặt sưng tấy và đơ cứng như tượng sáp khiến công chúng hoang mang. Ảnh: Weibo.

Nguồn: 163, Weibo