Bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi gây sốt tại World Cup 2026: Đẹp trai đến mức FIFA còn mê, được nhận luôn đặc quyền hiếm

Sự xuất hiện của tài tử sinh năm 1991 tại trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út nhận được sự chú ý lớn của FIFA.

Không ghi bàn, không thi đấu trên sân cỏ, nhưng cái tên Lý Hiện vẫn trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026. Theo tờ Sina, nam diễn viên vừa trở thành khách mời danh dự thực hiện nghi thức mang bóng ra sân trong trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 22/6. Đáng chú ý, Lý Hiện đã tạo nên lịch sử khi là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên đảm nhận nghi thức khai màn này trong một trận đấu tại World Cup.

Những hình ảnh, video Lý Hiện bước ra sân vận động Atlanta (Mỹ) cùng trái bóng thi đấu nhanh chóng khiến MXH "dậy sóng", thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận tự hào từ người hâm mộ. Anh gây ấn tượng với visual điển trai, sáng bừng qua ống kính cam thường chân thực. Diện mạo nam thần của tài tử sinh năm 1991 thậm chí còn được FIFA khen ngợi. Tài khoản MXH Weibo chính thức của FIFA tại Trung Quốc đã tải loạt ảnh thực hiện nghi thức mang bóng ra sân, kèm với dòng trạng thái khen ngợi: "Anh ấy mang cả vẻ điển trai và nguồn năng lượng tích cực đến sân vận động".

Khoảnh khắc Lý Hiện mang bóng ra sân để khai màn trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út. Nguồn: Weibo.

Cận cảnh visual điển trai của Lý Hiện qua cam thường. Nguồn: Weibo.



Lý Hiện là diễn viên Trung Quốc đầu tiên đảm nhận vai trò mang bóng ra sân trong một trận đấu chính thức thuộc khuôn khổ World Cup. Khoảnh khắc nam diễn viên bước đi đầy tự tin với trái bóng trên tay đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi những hình ảnh tại World Cup được lan truyền, cái tên Lý Hiện nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng tìm kiếm, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Ngay cả FIFA cũng không giấu được sự yêu thích dành cho ngôi sao Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội chính thức, FIFA đăng tải loạt hình của Lý Hiện cùng lời khen ngợi: "Anh ấy mang đến sân vận động không chỉ vẻ ngoài điển trai mà còn cả nguồn năng lượng tích cực". Ảnh: Weibo.

Được biết, Lý Hiện đã được 1 thương hiệu tài trợ chính thức cho World Cup 2026 gửi thư mời làm khách mời đặc biệt cho 1 trận đấu chính thức trong khuôn khổ. Tại showbiz Trung Quốc, nam diễn viên này vốn nổi tiếng là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao và du lịch. "Bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi" là fan lâu năm của câu lạc bộ Real Madrid và thần tượng của anh là siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

"Bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi" là fan lâu năm của câu lạc bộ Real Madrid và thần tượng của anh là siêu sao Cristiano Ronaldo. Ảnh: Sina.

Từ màn ảnh nhỏ đến sân khấu World Cup, Lý Hiện tiếp tục chứng minh sức hút của một ngôi sao hạng A. Chỉ vài phút xuất hiện trước giờ bóng lăn cũng đủ giúp anh trở thành tâm điểm của hàng triệu khán giả. Ảnh: Sina.

Lý Hiện sinh năm 1991, thành công với các bộ phim tình cảm như Cá Mực Hầm Mật, Sắc Xuân Gửi Người Tình, Đi Đến Nơi Có Gió, Quốc Sắc Phương Hoa... Anh có vẻ ngoài nam tính, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, với bờ vai rộng và phần bụng săn chắc tạo thành hình tam giác ngược, đôi chân thẳng dài. Lý Hiện đang là nam thần được yêu thích bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Về đời tư, thời gian qua, Lý Hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lưu Diệc Phi sau khi hợp tác trong tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nguồn tin trong giới cho biết Lý Hiện đã phải lòng và theo đuổi Lưu Diệc Phi sau khi bộ phim đóng máy. Cả 2 đều có hảo cảm với nhau, mập mờ trên mức đồng nghiệp. Lý Hiện thậm chí còn chia tay bạn gái hot girl để toàn tâm toàn ý theo đuổi Lưu Diệc Phi.

Các netizen cũng liên tục soi được những chứng cứ hẹn hò của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi như sử dụng chung 1 xe ô tô, cùng tham gia buổi tiệc sinh nhật riêng tư của MC Lý Tương, follow tài khoản MXH Weibo của nhau. Vướng tin đồn tình ái thời gian dài với đàn chị hơn 4 tuổi, nhưng Lý Hiện không phản hồi. Lưu Diệc Phi cũng không lên tiếng bác bỏ.

Người trong giới tiết lộ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phải lòng nhau sau khi đóng chung phim Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nam diễn viên đã ra sức theo đuổi đàn chị. Ảnh: Sina.

Họ từng cùng xuất hiện tại tiệc riêng tư của đồng nghiệp trong showbiz. Điều này khiến nghi vấn cặp sao hẹn hò thêm rầm rộ cõi mạng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu