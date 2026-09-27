Bạn trai nói về quê chơi Trung thu, cô gái đến nhà khách cắm hoa thì anh trong cảnh không ngờ

Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về thì nghe tiếng xe dừng trước cửa. Tôi quay lại và chết lặng.

Tôi là Linh, 27 tuổi, làm nghề cắm hoa nghệ thuật. Công việc này đến với tôi từ niềm yêu thích hoa, rồi dần trở thành nghề nghiệp mà tôi có thể sống tốt bằng chính đôi tay của mình. Nhờ chịu khó học hỏi và có chút năng khiếu, cửa hàng của tôi ngày càng đông khách, nhất là vào những dịp lễ, Tết.

Tôi từng nghĩ mình khá may mắn, bởi ngoài công việc ổn định, tôi còn có một người bạn trai mà tôi yêu và tin tưởng. Giang hơn tôi vài tuổi, tính tình vui vẻ, biết quan tâm. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian và tôi từng nghĩ nếu mọi chuyện thuận lợi, cả hai có thể tính chuyện lâu dài.

Trung thu năm nay, Giang nói với tôi rằng anh phải về quê có việc gia đình và tranh thủ đón Trung thu cùng bố mẹ 1-2 ngày. Tôi vui vẻ chuẩn bị một hộp quà gửi anh mang về biếu bố mẹ.

Hôm đó, tôi vẫn bận rộn với công việc. Một khách hàng nhờ tôi đến nhà trang trí hoa cho bàn tiệc gia đình. Tôi nhận lời và đến làm như thường lệ mà hoàn toàn không biết rằng chính công việc ấy lại khiến mình phát hiện ra một sự thật mà có lẽ cả đời tôi cũng khó quên.

Sau vài tiếng cắm hoa, chỉnh sửa từng chi tiết, tôi hoàn thành phần trang trí. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về thì nghe tiếng xe dừng trước cửa. Tôi quay lại và chết lặng. Người bước vào nhà là Giang.Trong vài giây, cả hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cũng sững lại.

Sau đó, tôi mới biết đây là nhà của Trâm Anh, một cô gái mà Giang cũng đang yêu. Trâm Anh là con gái một gia đình khá giả. Và trớ trêu hơn, hôm ấy chính là ngày Giang đến ra mắt gia đình cô ấy. Tôi đứng đó, giữa một không gian được trang trí đẹp đẽ cho buổi gặp mặt gia đình, còn trên tay vẫn là những món đồ nghề cắm hoa chưa kịp cất hết.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi không khóc, không hỏi, không làm quá lên. Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mọi câu trả lời đều chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ thấy thương cho chính mình. Tôi đã tin một người đến mức nghe anh nói về quê, còn cẩn thận gửi quà Trung thu cho bố mẹ anh. Trong khi cùng thời điểm ấy, anh lại đang chuẩn bị bước vào một gia đình khác với tư cách người bạn trai nghiêm túc. Tôi cố giữ bình tĩnh, chào mọi người rồi lặng lẽ ra về.

Tối hôm đó, tôi nhắn cho Giang rằng chúng tôi dừng lại. Tôi không muốn tranh cãi, càng không muốn làm ầm lên để rồi biến mình thành người đáng thương trong câu chuyện của chính mình. Tôi chỉ muốn kết thúc một mối quan hệ mà niềm tin đã không còn.

Điều khiến tôi sốc hơn cả việc bị phản bội là cách Giang phản ứng. Anh không xin lỗi tôi. Ngược lại, anh còn nói tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Trâm Anh. Đọc tin nhắn ấy, tôi vừa buồn vừa thấy chua chát. Người làm sai là anh, nhưng người phải nghe lời cảnh cáo lại là tôi.

Tôi từng nghĩ sau một cuộc chia tay, điều đau nhất là mất đi người mình yêu. Nhưng rồi tôi nhận ra, có khi điều khiến người ta đau hơn là nhận ra người mình từng tin tưởng lại chưa bao giờ trân trọng tình cảm ấy như mình vẫn nghĩ.

Có lẽ Trung thu năm nay sẽ là một mùa Trung thu buồn với tôi. Nhưng tôi tin rồi mình sẽ bước qua được. Bởi thà một lần đau để biết mình đã yêu nhầm người, còn hơn tiếp tục ở bên một người khiến mình phải sống trong sự nghi ngờ và tổn thương.

Tâm sự của độc giả!