Bạn trai lương cao, chiều tôi chẳng tiếc thứ gì, nhưng có một bí mật khiến mỗi lần anh tiến lại gần, tôi sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy

Tôi càng yêu anh thì càng khó mở miệng.

Tôi từng nghĩ Cường là kiểu bạn trai mà nhiều cô gái sẽ ao ước có được. Anh cao to, khỏe mạnh, làm thợ tay nghề cao nên thu nhập khá ổn. Quan trọng nhất là Cường rất chiều tôi. Tôi thích món gì, nhìn thấy thứ gì hay hay rồi buột miệng nói thích, vài hôm sau anh đã mua tặng. Có lần cuối tháng tôi than chưa nhận được lương, trong tài khoản gần như chẳng còn bao nhiêu tiền, Cường không hỏi han dài dòng mà chuyển cho tôi cả chục triệu, bảo cứ cầm lấy mà tiêu, khi nào nhận lương thì tính. Rồi khi tôi ngỏ ý muốn trả, Cường bảo vẫn còn tiền nên tôi cứ giữ mà tiêu.

Ở bên Cường, tôi gần như không phải tủi thân vì chuyện tình cảm. Anh hiểu tính tôi, biết lúc nào tôi cần được quan tâm, lúc nào nên để tôi yên. Tôi buồn, anh tìm cách làm tôi vui. Tôi giận, anh kiên nhẫn dỗ dành. Nhiều khi tôi nghĩ nếu bỏ qua một khuyết điểm thì Cường gần như là người đàn ông mà tôi không có lý do gì để chê trách.

Nhưng chính cái khuyết điểm ấy lại khiến tôi nhiều lần muốn trốn khỏi những khoảnh khắc gần gũi với anh.

Cường có mùi cơ thể rất nồng. Không phải chỉ ở một chỗ mà gần như khắp người anh đều có mùi. Mùi ở nách khá rõ, hơi thở cũng nặng mùi, bàn chân cũng vậy. Điều khiến tôi ngại nhất là ngay cả vùng kín của anh cũng có mùi rất khó chịu.

Tôi từng nghĩ có lẽ do anh làm việc nặng, ra nhiều mồ hôi nên mới như vậy. Nhưng có những lần Cường vừa tắm xong, còn vương mùi sữa tắm, vậy mà một lúc sau mùi cơ thể vẫn xuất hiện rất rõ. Vì thế tôi không biết phải giải thích thế nào.

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Có những lần Cường ôm tôi, tôi phải cố giữ vẻ bình thường. Anh càng gần, tôi càng cố nín thở hoặc quay mặt đi chỗ khác. Đến lúc hai đứa gần gũi, thay vì cảm thấy hồi hộp hay hạnh phúc như những cặp đôi khác, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là làm sao để mọi chuyện nhanh kết thúc.

Tôi chưa từng nói thẳng rằng anh có mùi. Tôi sợ Cường tự ái, sợ anh nghĩ tôi chê bai hay coi thường anh. Hơn nữa, tôi thật sự không muốn chia tay. Một người đàn ông vừa có công việc ổn định, vừa tốt tính, hiểu tâm lý và hết lòng chiều bạn gái như Cường không dễ gặp.

Nhưng tôi cũng biết không thể cứ né tránh mãi. Chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của tôi mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau. Tôi càng yêu anh thì càng khó mở miệng, nhưng càng im lặng thì khoảng cách giữa chúng tôi lại càng lớn.

Tôi đang nghĩ có lẽ mình phải chọn một lúc thật nhẹ nhàng để nói với Cường, không phải để chê bai anh mà vì tôi muốn hai đứa có thể thoải mái khi ở bên nhau. Chỉ là tôi vẫn không biết phải bắt đầu câu chuyện ấy thế nào để anh không tổn thương?