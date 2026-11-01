Bạn trai giàu có, từng qua một đời vợ, luôn hào phóng khi gặp mặt, nhưng có một thói quen khiến tôi bất an

Đôi khi tôi thấy rất khó hiểu.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng, công việc và cuộc sống nhìn chung khá ổn định. Tôi không còn ở cái tuổi yêu đương chỉ cần vài lời ngọt ngào hay những món quà bất ngờ là đã cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, gần đây tôi lại rơi vào một mối quan hệ khiến chính mình cũng không biết nên vui hay buồn.

Người đàn ông tôi đang quen tên Tùng, hơn tôi 10 tuổi, làm kinh doanh và từng có một đời vợ. Khi mới tìm hiểu, tôi khá ấn tượng với anh bởi sự chững chạc, lịch thiệp và cách cư xử rất ga lăng. Mỗi lần hẹn gặp, anh đều dành cho tôi sự quan tâm chu đáo. Tôi thích ăn gì, muốn đi đâu, cần mua món đồ nào, anh đều vui vẻ đáp ứng. Những buổi hẹn hò thường diễn ra rất vui vẻ, anh nói chuyện có duyên, biết lắng nghe và khiến tôi cảm thấy mình được chiều chuộng.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là sự quan tâm ấy dường như chỉ tồn tại khi chúng tôi gặp nhau trực tiếp.

Có những tuần vì công việc bận rộn, chúng tôi không gặp nhau. Tùng gần như chẳng chủ động liên lạc. Anh không hỏi han, không nhắn tin chúc buổi sáng hay đơn giản là hỏi tôi hôm nay thế nào. Nếu tôi không nhắn trước thì có khi cả tuần hai người chẳng nói với nhau câu nào. Mà kể cả khi tôi chủ động nhắn tin, anh cũng thường trả lời rất lâu, đôi khi đọc rồi để đấy, thậm chí quên luôn việc phải trả lời.

Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi nghĩ có thể do anh làm kinh doanh nên bận rộn, nhiều mối quan hệ và phải giải quyết đủ thứ công việc. Tôi cũng không muốn trở thành người phụ nữ lúc nào cũng đòi hỏi bạn trai phải báo cáo mình đang làm gì, ở đâu. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mối quan hệ này có điều gì đó không bình thường.

Lạ nhất là sau những ngày gần như mất liên lạc, chỉ cần gặp lại, Tùng vẫn tự nhiên như chưa từng có khoảng cách. Anh vẫn hỏi han, đưa tôi đi ăn, mua cho tôi món này món kia, kể chuyện công việc và quan tâm đến những điều tôi nói. Tôi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng khi về nhà, cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang là một trong những lựa chọn của anh hay không. Một người đàn ông từng trải, có điều kiện kinh tế, giao tiếp rộng như Tùng liệu có đang đồng thời tìm hiểu vài người phụ nữ khác? Có phải vì đã có những mối quan hệ khác nên anh không cần duy trì liên lạc thường xuyên với tôi? Hay đơn giản, anh chỉ thích có người đồng hành trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, chứ chưa thực sự muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc?

Tôi chưa từng hỏi thẳng vì sợ câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng. Nhưng tôi cũng không muốn cứ tiếp tục một mối quan hệ mà lúc ở bên nhau thì rất gần gũi, còn khi xa nhau lại chẳng khác gì hai người xa lạ. Ở tuổi này, tôi không cần một người đàn ông lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh, nhưng ít nhất tôi muốn biết mình đang ở vị trí nào trong cuộc sống của họ. Chẳng lẽ một người có thể rất hào phóng khi hẹn hò, nhưng lại gần như không dành nổi vài phút để hỏi han người phụ nữ mình đang quen?