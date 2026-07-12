Bạn trai của Louis Phạm là ai?

Cả hai từng có khoảng thời gian “gương vỡ lại lành”.

Gần đây, Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) và bạn trai Paul Lê đang nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Được biết, bạn trai của Louis Phạm - Paul Lê (Phong Lê, SN 2002) là Việt kiều Mỹ. Anh chàng hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu về nha khoa. Louis Phạm và Paul Lê công khai hẹn hò từ khoảng năm 2024, sau khi cô quyết định giải nghệ, từ giã đội tuyển quốc gia môn thể dục dụng cụ.

Trong suốt thời gian quen nhau, Louis Phạm và Paul Lê thường xuyên livestream, chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, ngọt ngào khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Louis Phạm cũng thể hiện được bạn trai cưng chiều hết mực, đưa đi shopping, đi chơi bất cứ nơi đâu cô muốn.

Louis Phạm và bạn trai Việt kiều - Paul Lê

Ngoài ra, thời điểm Louis Phạm vướng drama “phông bạt”, ồn ào từ thiện nhận về phản ứng tẩy chay dữ dội từ cộng đồng mạng, bạn trai cũng là người đồng hành, ở bên trong thời gian này.

Về phía Paul Lê, anh chàng không có quá nhiều thông tin về đời tư trên MXH. Song qua những chia sẻ của Louis Phạm, nhiều người bày tỏ Paul Lê có cuộc sống khá giả, ổn định tại Mỹ. Anh cũng được nhận xét là thiếu gia khi thường check-in tại những địa điểm sang chảnh, không tiếc tiền mua đồ hiệu.

Cặp đôi thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm trên MXH

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, chuyện tình yêu của Louis Phạm và Paul Lê cũng không ít lần gây ồn ào trên MXH.

Cặp đôi từng gây tranh cãi khi đăng tải hình ảnh tạo dáng thân mật tại một đám cưới. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động này mang tính riêng tư và không phù hợp với không khí của buổi lễ.

Đầu năm 2025, cặp đôi từng “đường ai nấy đi” vì lý do yêu xa, khoảng cách khiến mỗi người thay đổi. Nữ TikToker khẳng định cả hai vẫn giữ liên lạc và nếu có dịp sang Mỹ hoặc bạn trai về Việt Nam thì vẫn sẽ gặp gỡ nhau. Song sau đó 7 tháng, cặp đôi quyết định quay lại, cho nhau thêm cơ hội.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi tiếp tục vướng nhiều drama khi Louis Phạm có cử chỉ thân mật với một chàng trai lạ. Lúc này, Paul Lê cũng được cho là có động thái hủy follow bạn gái khiến nhiều người cho rằng cặp đôi rạn nứt.

Không lâu sau đó, Louis Phạm sang Mỹ gặp bạn trai. Kể từ thời điểm này, cả hai liên tục đăng tải hình ảnh xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, những buổi hẹn hò và công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, phần nào xóa tan những tin đồn chia tay trước đó.

Song đến hiện tại, cặp đôi đang tiếp tục yêu xa. Louis Phạm cũng chia sẻ rằng bản thân đang muốn tập trung vào công việc, sự nghiệp tại Việt Nam. Cô cũng nhiều lần thẳng thắn nói trên livestream rằng bạn trai dù liên tục rủ cô đi du lịch để cả hai có thêm thời gian bên nhau nhưng Louis Phạm từ chối vì lịch trình cá nhân. Dẫu vậy, Louis Phạm cho hay cả hai hiện vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm bình thường, không có gì thay đổi.