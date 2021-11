MC - người mẫu Diệp Lâm Anh bắt đầu nổi tiếng với sự nghiệp dancer, khi tham gia nhóm nhảy Big Toe – Ngón Chân Cái, ở vai trò trưởng nhóm nữ và tham gia nhiều giải thi đấu trong nước. Cô cũng từng có thời gian tham gia vào nhóm nhạc tại Hà Nội trước khi Nam tiến để đào tạo ca hát.

Thành tựu đáng chú ý nhất sau này là việc lọt top 10 trong cuộc thi Vietnam's next top model 2010. Diệp Lâm Anh trở thành tên tuổi có dấu ấn trong giới người mẫu, ca sĩ, người dẫn chương trình.



Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Diệp Lâm Anh còn được công chúng biết đến là người nhận nhượng quyền chuỗi trà sữa từ Đài Loan The Alley về Việt Nam, hiện có hơn 40 cửa hàng khắp cả nước.

Không phải ngẫu nhiên Diệp Lâm Anh lựa chọn thương hiệu The Alley. Cô cùng nhóm của mình từng cất công sang xứ sở trà sữa Đài Loan để tự mình thẩm vị, để "nếm thử nhiều thương hiệu trà sữa nhất có thể". Tuy nhiên tới gần cuối chuyến đi, đến khi sắp lên máy bay về nước, cô vẫn chưa thật ưng món nào. Lúc này, bạn cô cố gắng thuyết phục dùng thêm trà của một hãng nữa.

"Thú thật, mấy ngày đều uống trà sữa, tôi không thể nào nuốt thêm nhưng phải cố gắng vì bạn nói mãi. Nào ngờ, tôi thấy hứng thú, và chốt được The Alley là thức uống chính thức kinh doanh", Diệp Lâm Anh kể lại trong cuộc phỏng vấn với Yan.

Chuyến thẩm trà sữa của Diệp Lâm Anh đã chứng minh được sự hiệu quả. "Sữa tươi trân châu đường đen" trở thành món đồ uống được săn lùng vì sự mới lạ.

Công thức sử dụng sữa tươi thanh trùng và đường đen từ mật mía của The Alley nhanh chóng được chinh phục được khách Việt vì sự tươi ngon và cảm giác "tốt cho sức khỏe", phá vỡ định kiến về chất lượng nguyên liệu của trà sữa nói chung.

Nhờ đó, dù vào Việt Nam khá muộn và bán với giá cao nhất thị trường nhưng The Alley vẫn thu hút đông đảo khách tìm đến, trong bối cảnh trào lưu trà sữa đã phần nào bão hòa.

Diệp Lâm Anh từng tiết lộ, thời gian đầu đầu, có ngày cửa hàng bán được 2000 - 3000 ly ngay trong ngày khai trương. Cửa hàng đông khách đến nỗi quầy nhỏ đã có tới 13 nhân viên vẫn phục vụ không xuể.

Sự thành công của The Alley nhanh chóng tạo nên cơn sốt "sữa tươi trân châu đường đen", và rất nhanh chóng được các chuỗi khác "học theo".

Tuy nhiên, theo Diệp Lâm Anh, tất cả nguyên liệu ở The Alley đều nhập khẩu từ hãng, có nhà máy chế biến riêng nên đảm bảo sự độc quyền và khó sao chép. Còn các thương hiệu khác thường dùng đường siro nên không thể đạt được mùi vị giống như phiên bản của The Alley.

"Tôi có 1 người bạn Đài Loan giúp kết nối với founder của hãng, sau đó họ gửi email để họ offer. Nếu tự thực hiện, sẽ rất khó tìm thông tin kết nối, nhưng may mắn bạn tôi giúp cho phần đầu.

Còn lại, những vấn vấn đề liên quan về pháp lý, sở hữu trí tuệ ở Việt Nam cũng tốn thời gian để hoàn thành xong việc đăng kí. Chẳng hạn, tất cả nguyên liệu đều phải nhập khẩu nên tôi phải giải quyết các thủ tục liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm."

Diệp Lâm Anh chỉ mất 3 tháng cho mọi việc, từ ký hợp đồng, nhập nguyên liệu, training nhân viên, lên kế hoạch khai trương. Rồi cả việc bay sang Hàn Quốc để mời anh So Ji Sub về Việt Nam.

Diệp Lâm Anh chụp ảnh cùng fan trong buổi khai trương The Alley tại Nha Trang năm 2018.

Nói về sự kiện khai trương thành công đáng kinh ngạc của The Alley năm 2017, không thể không nói về quyết định mời sao Hàn hạng A là So Ji Sub sang Việt Nam, và Diệp Lâm Anh quả là rất "cao tay" trong việc tổ chức sự kiện.

"Ở Hàn Quốc anh ấy không dự sự kiện. Đến đám cưới của Song Hye Kyo, anh còn đi cửa sau, xuất hiện rất kín kẽ. Thực sự là tôi có mối quan hệ thân tình với người làm trong công ty quản lý của anh ấy", Diệp Lâm Anh từng tiết lộ.

Để mời được tài tử So Ji Sub, Diệp Lâm Anh phải tuân thủ nhiều điều kiện khắt khe như thiết kế, dựng chương trình 3D cho ê-kíp So Ji Sub xem trước cùng danh sách khách mời (chỉ gồm 50-60 người, trong đó có dàn sao hạng A), số người bảo vệ cho So Ji Sub lên đến 30 người,...

Với việc quảng bá rầm rộ cùng xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc là So Ji Sub, The Alley nhanh chóng gây chú ý mạnh mẽ với giới trẻ khi xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2017.

Đến năm 2019, Diệp Lâm Anh lại một lần nữa khiến fan Việt ngỡ ngàng khi thông báo Ji Chang Wook sẽ đến Việt Nam theo lời mời của cô. Cũng giống trường hợp So Ji Sub, Diệp Lâm Anh thừa nhận, ngoài chuyện giá cát-xê cao, cô phải ký nhiều điều khoản với đối tác Hàn Quốc khi thỏa thuận mời Ji Chang Wook.

Cả hai sự kiện khai trương gắn với 2 sao nam xứ Hàn đều gây tiếng vang lớn, dù Ji Chang Wook phải hủy lịch có mặt phút cuối vì tình hình giao thông tắc nghẽn, lượng người đến nơi khai trương đông nghẹt. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự nỗ lực cũng như tài marketing của Diệp Lâm Anh khi mời được những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc đến Việt Nam.

Ngoài kinh doanh trà sữa, người đẹp sinh năm 1989 cũng khá mát tay với kinh doanh thời trang. Cô đang phát triển 3 thương hiệu thời trang gồm Coco Jambo - chuyên đồ thiết kế cho nữ theo xu hướng thanh lịch, Bakynaky - chuyên áo T-shirt, quần jogger theo xu hướng hiphop và Boorin Clothing - chuyên về đồ thun theo xu hướng sporty chic.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn sở hữu 2 sân chơi cocktail bar gồm Chicky Coffee Lounge và Santori Lounge.