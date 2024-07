Bán tổng cộng 21.000 xe điện toàn cầu, doanh số của VinFast tại Mỹ ra sao?

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường ngành ô tô hàng đầu Mỹ Kelly Blue Book, doanh số bán xe điện tại Mỹ trong quý 2/2024 đạt mức cao kỷ lục 330.463 chiếc, tăng 23% so với quý 1 và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này một phần là do cải thiện về khả năng tiếp cận người dùng, chiết khấu nhiều hơn và mức độ thuê cao hơn.