Bán tôm hùm 150.000 đồng/kg sau lũ dữ, người dân Đắk Lắk trắng tay

Thủ phủ tôm hùm Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do lũ.

Sáng 24/11, thủ phủ tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) hoang tàn, tan tác khi hơn 80% lồng nuôi tôm đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, hàng trăm nghìn lồng bè nuôi tôm hùm tại đây bị nước bủa vây, khiến tỷ lệ tôm chết lên đến 80 - 90%.

Trước khi lũ về, bà con đã cẩn thận cắt dây thả lồng tôm xuống tận đáy để tránh nước bạc, nhưng nước lũ vẫn cao 3,5 - 4m khiến tôm bị sốc và chết la liệt.

Hiện khắp các tuyến đường trên địa bàn phường Sông Cầu, những người nuôi tôm đang xót xa lựa chọn, phân loại khoảng 10% số tôm non lứa còn lại cứu được, bỏ vào thùng xốp và bao nylon chất đầy đá lạnh để ướp vì từ khi lũ về, điện cúp, không thể bảo quản trong tủ lạnh.

Khách hàng "giải cứu" tôm hùm chủ yếu là người quen, họ mua để ủng hộ các gia đình bớt thiệt hại.

Tuy nhiên, những con tôm hùm xanh, tôm hùm bông kích cỡ gần cổ tay lại chỉ được bán với giá không thể tin nổi là150.000 đồng/kg, trong khi bình thường giá đặc sản này dao động từ 800.000 - 1.200.000 đồng/kg tuỳ loại.

Bà Huỳnh Thị Xô (57 tuổi, phường Xuân Thành, Đắk Lắk) chia sẻ, toàn thủ phủ tôm không có nhà nào là không bị thất thu. Riêng nhà bà có 60 ô tôm thì đã mất đến 50 ô, tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi, phường Sông Cầu) nghẹn ngào kể: Bà con ở đây những ngày qua đã khóc hết nước mắt, nhà bà chịu tổng thiệt hại lên đến hơn 8 tỷ đồng, toàn là tiền vay mượn.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho hay, hơn 3.000 tỷ đồng tài sản bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ, đây là một đại họa chưa từng có với thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk.

Theo báo cáo mới nhất của UBND phường Sông Cầu, trong số 92.000 lồng nuôi tôm hùm của 2.000 hộ dân, có hơn 77.000 lồng tôm chết do lũ. Trước đó, trong cơn bão số 13, cũng đã có 16.000 lồng tôm thiệt hại.

Tại phường Xuân Đài có 430/536 hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ lệ tôm chết là 22.500/27.000 lồng (hơn 80%), tương đương 610 tỷ đồng.