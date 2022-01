BẢN TIN TỐI 4/1: Real chi 50 triệu euro mua Mbappe

Real chi 50 triệu euro mua Mbappe. Siêu cò người Italia, Branchini tiết lộ Real Madrid muốn có Kylian Mbappe ngay trong tháng 1 này và đưa ra đề nghị 50 triệu euro hỏi mua tiền đạo người Pháp. Mbappe sẽ hết hợp đồng với PSG vào tháng 6/2022 và gần như chắc chắn sẽ gia nhập Real Madrid sau đó. Nếu đợi đến mùa hè, Los Blancos sẽ không mất phí chuyển nhượng cho thương vụ này.

Mbappe đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG

Donnarumma giữ quan hệ tốt với Navas. Thủ môn người Italia, Gigio Donnarumma khẳng định anh có mối quan hệ tốt với Keylor Navas bất chấp hai người phải cạnh tranh vị trí tại PSG. Bên cạnh đó, Gigio Donnarumma tin rằng áp lực ở PSG lớn hơn ở Milan, bởi lẽ PSG là CLB muốn giành tất cả mọi danh hiệu có thể.

Luis Suarez từ chối Juventus. Theo Il Corriere dello Sport, Juventus muốn chiêu mộ Luis Suarez thay thế Alvaro Morata vào tháng 1 này. Tuy nhiên, Suarez đã từ chối. Tiền đạo người Uruguay đang hướng đến MLS nếu rời Atletico Madrid.

Ismaila Sarr đến CAN Cup. Theo The Athletic, Ismaila Sarr vẫn trở về châu Phi tập trung cùng tuyển Senegal dự CAN 2021 cho dù chưa bình phục chấn thương. Bộ phận y tế của Senegal sẽ đánh giá vấn đề của Sarr trước khi quyết định sử dụng tiền đạo cánh này hay không.

Conte và Fabio Paratici bất đồng quan điểm. Theo The Sun, Antonio Conte và giám đốc bóng đá Tottenham, Fabio Paratici đang bất đồng quan điểm trong việc chuyển nhượng. Trong khi Conte muốn có Weston McKennie thì Paratici lại chọn Dejan Kulusevski.

Kimmich trở lại tập luyện. Ngôi sao người Đức, Joshua Kimmich cuối cùng đã bình phục hoàn toàn sau khi mắc Covid-19 cách đây 2 tháng và trở lại tập luyện. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào Kimmich có thể thi đấu.

Kimmich trả giá vì từ chối tiêm vaccine

West Ham không mua Gabriel Barbosa. Theo Daily Mail, West Ham sẽ không theo đuổi Gabriel Barbosa trong tháng 1 này bất chấp sự thiếu hụt ở vị trí tiền đạo. Hiện tại, The Hammers chỉ có duy nhất Antonio đá tiền đạo.

Viettel giữ chân Abdumuminov Jakhongir. Sau nhiều toan tính, CLB Viettel đã quyết định giữ chân Abdumuminov Jakhongir cho mùa giải 2022. Tiền vệ người Uzbekistan chốt sổ 4 suất ngoại binh của Viettel, sau Pedro Paolo, Geovanne Magno và Caique.