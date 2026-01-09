Bản tin thời sự xuất hiện 1 nam thần tại hội nghị thượng đỉnh, 23 tuổi là công chức - đại biểu của giới văn hoá

Lại Quán Lâm (Lai Kuan Lin), được biết đến là cựu thành viên Wanna One và cựu diễn viên Trung, mới đây gây sốt MXH với giao diện hiền lành, phúc hậu như 1 nam sinh đại học bình thường. Đã lâu rồi, anh chàng mới xuất hiện trên sóng mạng nên hình ảnh này đã thu hút sự chú ý lớn. Một số netizen còn trêu rằng anh chàng trông như sắp sửa "đi tu tới nơi".

Từ đây, dân tình "đào" lại đoạn hình ảnh xuất hiện trên bản tin thời sự CCTV hồi năm 2024, ghi lại khoảnh khắc Lại Quán Lâm tham gia một hội nghị thượng đỉnh về văn hoá tại Bắc Kinh với tư cách đại biểu, công chức thuộc giới văn hoá Đài Loan (Trung Quốc).

Không còn là hình ảnh idol bóng bẩy, gương mặt baby từng "đốn tim" fan Kpop, Lại Quán Lâm xuất hiện trong bộ vest xám, tóc cắt ngắn gọn gàng, vóc dáng đầy đặn hơn và vẻ ngoài nghiêm túc, chững chạc. Sự đối lập ấy khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, chợt nhận ra cậu bé 16 tuổi ngày nào còn chập chững tập nhảy ở Produce 101 mùa 2 nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn ở tuổi 23.

Việc một cựu idol - diễn viên trẻ tuổi xuất hiện trong sự kiện chính trị - văn hoá mang tính quốc gia khiến nhiều người phải công nhận cuộc đời Lại Quán Lâm đúng là như kịch bản phim. Và nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của anh, nhận xét ấy hoàn toàn không hề phóng đại.

Lại Quán Lâm (Lai Guan Lin) sinh năm 2001, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Anh bắt đầu được công chúng châu Á biết đến khi tham gia Produce 101 mùa 2 của đài Mnet năm 2017 - chương trình sống còn khắc nghiệt bậc nhất Kpop. Kết thúc show, ở tuổi 16, Lại Quán Lâm chính thức debut trong Wanna One, nhóm nhạc dự án đình đám từng thống trị nhiều bảng xếp hạng và sân khấu lớn nhỏ. Nhờ ngoại hình điển trai, tính cách dễ thương cùng hiệu ứng bùng nổ của nhóm, Lại Quán Lâm nhanh chóng trở thành một trong những thành viên có lượng fan đông đảo, đồng thời đảm nhận vị trí visual trong nhóm.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang, con đường của Lại Quán Lâm không hề bằng phẳng. Sau khi Wanna One tan rã, sao nam trẻ tuổi trở về công ty quản lý Cube để hoạt động solo. Tháng 7/2019, showbiz chấn động khi mỹ nam họ Lại đệ đơn kiện Cube, cáo buộc công ty tự ý chuyển nhượng hợp đồng hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho bên thứ ba với giá trị gấp hàng chục lần, đồng thời có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của anh và gia đình.

Lại Quán Lâm nhanh chóng rời Hàn Quốc, trở về Trung Quốc theo đuổi nghệ thuật và chính thức khép lại chương "thần tượng Kpop" trong sự nghiệp. Ở quê nhà, Lại Quán Lâm tiếp tục duy trì độ nhận diện khi chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt vào một số tác phẩm truyền hình như Tình Đầu Ngây Ngô, Đừng Làm Phiền Tôi Học, Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu…

Năm 2021, khi mới 20 tuổi, Lại Quán Lâm bất ngờ rẽ hướng sang làm đạo diễn. Hai bộ phim ngắn đầu tay Cuộc Chiến Giữa Đông Xuân và Bắc Kinh Đổ Mưa nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn và khán giả đại chúng. Đặc biệt, Cuộc Chiến Giữa Đông Xuân giành 5 giải thưởng tại Giải phim độc lập Rome (Ý) 2021, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời được chọn tham dự nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước. Đây được xem là cột mốc chứng minh Lại Quán Lâm không chỉ đổi nghề cho vui, mà thực sự có tư duy điện ảnh và năng lực sáng tạo.

Tháng 6/2024, Lại Quán Lâm bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung hoàn toàn vào công việc hậu trường và các hoạt động mang tính học thuật - xã hội. Và hình ảnh anh xuất hiện trên bản tin CCTV, với tư cách đại biểu văn hoá tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh, chính là minh chứng rõ nhất trong hành trình ấy. Ở tuổi 23, Lại Quán Lâm đã sống nhiều cuộc đời: thần tượng, diễn viên, đạo diễn và công chức nhà nước. Một cuộc đời mà nhiều người phải mất vài thập kỷ mới chạm tới, anh lại trải nghiệm gói gọn trong hơn 20 năm đầu đời.