Bản tin thời sự công bố hồ sơ điều tra vụ 1 sao nam hàng đầu chi 99,3 tỷ sang Mỹ đánh bạc

Ngày 30/1, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Hàn Quốc đang xôn xao với thông báo của cảnh sát về việc sẽ mở cuộc điều tra hành vi đánh bạc xuyên biên giới đối với 1 nam nghệ sĩ hàng đầu và 1 chủ tịch công ty giải trí. Trên bản tin thời sự của đài TV Chosun vào tối 29/1, cơ quan chức năng đã công bố hồ sơ điều tra. Theo đó, vào tháng 6/2020, chủ tịch họ Cha của công ty giải trí có trụ sở ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã trao đổi với nhân viên về việc phải trả nợ cờ bạc thay 1 sao nam mang tên "Shin", có mối quan hệ đặc biệt với mình trên KakaoTalk. Shin được cho biết là họ của cựu ca sĩ đã chuyển sang làm nhà sản xuất.

Trong nội dung bị rò rỉ ra ngoài, có 1 file Excel thống kê đầy đủ, chi tiết số tiền đánh bạc của Shin, số ML (viết tắt của Marker Loans) tức khoản tín dụng ngắn hạn mà sòng bạc cấp cho khách VIP và thông tin hai khách sạn - sòng bạc tại Las Vegas (Mỹ) mà nam nghệ sĩ thường xuyên lui tới chơi đỏ đen. Tổng cộng sao nam hàng đầu xứ Hàn đã chi 3,82 triệu USD (99,3 tỷ đồng) để chơi cờ bạc từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2025.

Bản tin thời sự Hàn Quốc thông tin về vụ nam nghệ sĩ họ Shin ra nước ngoài đánh bạc. Ảnh: Chosun TV.

Theo vé máy bay điện tử mà cảnh sát thu thập được từ các nhân viên công ty, vào thời điểm các khoản tín dụng casino được cấp, cả nam nghệ sĩ Shin và chủ tịch Cha đều di chuyển đến Los Angeles và Las Vegas (Mỹ), nghi vấn cùng nhau ra nước ngoài đánh bạc. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Tờ KoreaBoo cho biết đối với công dân Hàn Quốc, đánh bạc là hành vi trái pháp luật, dù diễn ra trong hay ngoài nước.

Trên MXH, dựa vào những dữ kiện cơ quan chức năng công bố trên bản tin thời sự, công chúng suy đoán 2 nhân vật chính là nữ doanh nhân Cha Ga Won - CEO công ty ONE HUNDRED, chủ sở hữu của 3 công ty khác là BPM Entertainment, Million Market, INB100 và MC Mong (chủ nhân bản hit quốc dân Sick Enough To Die, tên thật là Shin Dong Hyun).

MC Mong và Cha Ga Won được cho là 2 nhân vật chính đang bị cảnh sát điều tra hành vi đánh bạc ở nước ngoài. Ảnh: The Fact.

Vào cuối năm 2025, cả hai từng bị trang tin The Fact "bóc phốt" đời tư. Theo tờ The Fact, MC Mong và Cha Ga Won có mối quan hệ làm ăn và tình ái từ tháng 7/2022. Bất chấp việc đã có gia đình, Cha Ga Won vẫn duy trì mối quan hệ ngoài luồng với MC Mong.

Trong thời gian yêu đương, nữ CEO nhiều lần tặng MC Mong tiền bạc và quà tặng đắt đỏ, tổng cộng khoảng 12 tỷ won tiền mặt (217 tỷ đồng) và 10 tỷ won quà tặng (180 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết Cha Ga Won từng trả nợ giúp cho MC Mong với số tiền vượt quá 10 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng). Sang năm 2023, cả hai tuyên bố đầu tư chung vào ONE HUNDRED.

Mối quan hệ vụng trộm này kéo dài tới tháng 5/2025 thì tan vỡ do cãi vã. Sau khi dứt tình, nữ đại gia đình chỉ hoạt động của MC Mong tại công ty giải trí ONE HUNDRED và khởi kiện người tình ra tòa để đòi lại số tiền 12 tỷ won (217 tỷ đồng).

Năm ngoái, 2 nhân vật chính đều bị dư luận chỉ trích vì có hành vi ngoại tình, "chia tay đòi quà" ầm ĩ. Ảnh: Nate.

MC Mong ra mắt vào năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hiphop People Crew. Anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai trò nghệ sĩ solo và từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới siêu hit quốc dân Sick Enough To Die.

Nam nghệ sĩ từng bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự cách đây 15 năm. Kể từ đó đến nay, anh ngừng toàn bộ hoạt động lên sóng truyền hình và chỉ phát hành nhạc số qua các trang mạng. Gần đây, nam ngôi sao đã quyết định rời khỏi khu sầm uất Gangnam để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

