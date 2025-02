Ngày 9/2, theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Thị ủy vừa nâng mức xử lý kỷ luật Trung tá Trần Tấn Tài , Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, từ cảnh cáo lên cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 về mặt Đảng đối với ông Trần Tấn Tài. Quyết định này được đưa ra sau khi ông T.H.D. (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có đơn khiếu nại về quy trình giải quyết đơn tố cáo và hình thức kỷ luật đối với ông Tài. Trước đó, vào đầu tháng 9/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu ra thông cáo báo chí về việc kỷ luật cảnh cáo ông Tài. Ông Tài có vợ và con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đang có chồng. Việc làm của ông Tài vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tối 9/2, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá cảnh sát giao thông vi phạm văn hóa ứng xử và có lời nói thiếu chuẩn mực đối với người vi phạm xảy ra vào tối 7/2. Theo đại diện PC08, cán bộ cảnh sát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc (thuộc PC08). Trước đó, khoảng 18h30 ngày 7/2, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy vào đường cấm tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh. Trong quá trình làm việc, người phụ nữ ban đầu không hợp tác mà dùng điện thoại ghi hình, gọi điện cho người khác. Do thiếu kiềm chế, một thiếu tá CSGT có lời nói thiếu chuẩn mực như “có điếc hay không…” hay “mày, tao”, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông.

Tối 9/2, Công an huyện Phú Giáo, Bình Dương, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải chở gia súc BKS 61C-592xx, Nguyễn Hồng T. (39 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển, va chạm xe máy do anh Lưu Xuân Tr. (32 tuổi) điều khiển, chị Lê Thị Lan M. (35 tuổi, cùng ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo), tại giao lộ với đường Tạo Lực (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo). Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ bị cuốn vào gầm xe tải. Anh Tr. bị bánh xe cán tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an thị xã Việt Yên lập biên bản xử phạt hành chính 13 triệu đồng đối với Nguyễn Văn T. (21 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, người ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe. Công an thị xã Việt Yên xác định người điều khiển xe là Nguyễn Văn T. Ngoài phạt tiền, T. còn bị tạm giữ phương tiện.

Rạng sáng 9/2, tai nạn giao thông xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bình Minh, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), khiến 3 người tử vong tại chỗ. Camera ghi lại cho thấy khoảng hơn 1h cùng ngày, 3 người đi trên xe máy đâm vào gốc cây rồi ngã ra đường. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ. Họ là Trần Hữu H. (19 tuổi, trú xã Thống Nhất, TP. Lào Cai), Lê H. (quê Nam Định) và nam thanh niên chưa rõ thông tin. Tối 9/2, ông Vũ Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh, cho biết danh tính nạn nhân cuối cùng vẫn đang được xác minh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày 10/2 miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh , trời rét về đêm và sáng nhưng trưa chiều trời hửng nắng. Từ đêm 10 đến ngày 11/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 12 đến ngày 16/2, khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đêm 10-12/2 trời rét; từ ngày 13/2 sáng và đêm trời rét, ngày trời hửng nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Trung Bộ đêm 10-14/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.