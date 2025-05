Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong ở tỉnh Vĩnh Long, anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), tài xế xe bán tải, cho biết với VietNamNet ngày 4/5, đã tường trình toàn bộ vụ việc về tai nạn xảy ra vào sáng 4/9/2024 theo yêu cầu của VKSND Tối cao. Theo tài xế Minh, sáng hôm đó đi giao hàng tại tiệm nem ở tỉnh lộ 901, có chứng kiến vụ tai nạn nhưng không liên quan. Hồ sơ của cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể từ 1/3) nêu rõ anh Minh điều khiển xe bán tải dừng bên lề phải, theo hướng từ Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân. Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển ô tô tải BKS 84C-102.77 lưu thông cùng chiều, vượt qua xe bán tải (của anh Minh), chạy lấn sang phần đường bên trái. 2 xe đạp điện do em T.N.X.N. điều khiển (chạy phía trước) và Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở bạn là L.M.Ng. (ngồi sau) đi từ chiều ngược lại với xe tải do Trung lái. Khi thấy xe tải tiến đến, N. phanh gấp xe dừng sát lề đường bên phải. Xe đạp của Trân đâm vào phía sau xe đạp của N., Trân bị ngã qua trái về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe tải của Trung cán qua người dẫn đến tử vong.

Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, dựng lại hiện trường sau khoảng 1 tuần xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong. Ảnh: FB Luật sư Nguyễn Văn Quynh.

Ngày 4/5, Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến 16h cùng ngày, các bác sĩ và nhân viên y tế tại khu vực tổ chức lễ đã sơ cấp cứu cho 278 trường hợp, trong đó có 7 người được chuyển viện. Phần lớn các trường hợp gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng , say nắng, tụt huyết áp khi phải xếp hàng dài trong điều kiện thời tiết oi bức. Ngành y tế TP HCM đã huy động hơn 80 nhân viên y tế, luân phiên trực từ 5 giờ sáng đến 23 giờ hằng ngày tại chùa Thanh Tâm. Hai phòng y tế cố định, hai lều y tế dã chiến và 10 xe cấp cứu được bố trí thường trực để xử trí các tình huống khẩn cấp. Các thiết bị chống say nắng hiện đại cũng được triển khai, trong đó có một số do Cục Quân y hỗ trợ.

Sáng 5/5, sau khi các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Phiên khai mạc bắt đầu từ 9h và được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Liên quan vụ tài xế lái ô tô chặn quốc lộ 20 để mở đường cho đoàn xe doanh nhân, ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lúc 12h ngày 3/5, đoàn xe của Câu lạc bộ doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi ở TPHCM di chuyển từ một khu du lịch tâm linh tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đến nhà hàng Huy Hoàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Thành viên câu lạc bộ doanh nhân là ông L.H.N. (37 tuổi, trú Đồng Nai) điều khiển ô tô chặn quốc lộ 20 (hướng TPHCM - Đà Lạt) để đoàn xe vào nhà hàng. Khi đoàn xe chuẩn bị rời nhà hàng, một thành viên khác là ông L.H.L. (48 tuổi, trú tại TPHCM) lái ô tô chặn quốc lộ 20 (hướng đi TPHCM - Đà Lạt) để mở đường. Công an Lâm Đồng xác định việc 2 tài xế lái ô tô chặn quốc lộ 20 nêu trên gây ách tắc giao thông qua khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày 5/5 khu vực Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 5/5 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 34-36 độ C và từ ngày 7/5, các khu vực này có mưa, kết thúc đợt nắng nóng. Khoảng ngày 9-10/5, không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng gây mưa rào và dông diện rộng nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ, kết thúc đợt nắng nóng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm nắng nóng từ ngày 7/5.

Cục Cảnh sát giao thông vừa thông tin trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông , làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2024, giảm 79 vụ, giảm 10 người chết, 82 người bị thương. Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm 265 vụ, làm chết 126 người, bị thương 200 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn đường bộ giảm 81 vụ, số người chết giảm 11 và số người bị thương giảm 85. Đường sắt có 2 vụ tai nạn, làm 1 người thiệt mạng. Trên đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.