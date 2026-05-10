Bạn thân Song Hye Kyo xây nhà làm phiền hàng xóm, bị tố cáo "muối mặt" mới lật đật xin lỗi

Nữ diễn viên Ki Eun Se đang vướng vào một vụ tranh cãi vì gây bất tiện cho cư dân trong quá trình xây dựng nhà riêng của cô ở phường Pyeongchang, quận Jongno, Seoul. Điều này xảy ra sau khi một bài đăng của một cư dân mạng tự nhận là thành viên gia đình của một người dân ở phường Pyeongchang lan truyền trên mạng.

Tác giả bài đăng cho biết bản thân vừa từ Mỹ về Hàn Quốc, cảm thấy không thoải mái sau khi tận mắt chứng kiến công trường xây dựng nhà của Ki Eun Se gây ảnh hưởng đến nhà bố mẹ mình. Tác giả phàn nàn: "Họ nói rằng ngôi nhà đã được sửa chữa nhiều tháng nay vì cô Ki Eun Se chuyển đến, nhưng con hẻm trước nhà bị chiếm dụng bởi các phương tiện xây dựng, khiến người dân khó có thể cho dù chỉ một chiếc xe đi qua".

Ki Eun Se bị tố xây nhà làm ảnh hưởng hàng xóm. Ảnh: X

Người này tiếp tục: "Khu vực này đầy rác thải xây dựng và bụi bẩn, vậy mà khu phố thậm chí còn không được dọn dẹp đúng cách. Ban đầu, họ nói rằng công trình sẽ hoàn thành vào giữa tháng Tư, nhưng giờ họ lại thay đổi lời nói, bảo là sẽ hoàn thành vào giữa tháng Năm hoặc họ không biết khi nào sẽ kết thúc" .

Cuối cùng, ngươi viết bài chất vấn: "Có vẻ như họ đang cố gắng che đậy tình huống khó chịu này chỉ vì họ là người nổi tiếng, nhưng cái thái độ tự cho mình quyền đó đến từ đâu, coi thường sự hy sinh của hàng xóm? Tôi nghĩ họ nên có ít nhất một chút ý thức chung và lịch sự với hàng xóm trước khi xây một ngôi nhà tuyệt vời. Việc bố mẹ tôi im lặng không có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng" .

Người đăng bài vô cùng bức xúc. Ảnh: X

Khi tranh cãi leo thang, có thông tin cho rằng phía Ki Eun Se đã ngay lập tức hành động. Trên mạng xã hội, người viết bài thông báo rằng tình hình đã được giải quyết: "Tôi đã nhận được lời xin lỗi từ một đại diện phía Ki Eun Se, và nhận được lời hứa sẽ đến tận nơi để cải thiện vấn đề bãi đậu xe và xử lý rác thải. Tôi hy vọng việc xây dựng sẽ được hoàn thành suôn sẻ trong tương lai với sự tôn trọng lẫn nhau, không có thêm bất kỳ xung đột nào nữa".

Được biết, Ki Eun Se tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân vào tháng 3 năm ngoái rằng cô đang xây một căn nhà riêng ở phường Pyeongchang. Vào thời điểm đó, cô cho biết, “Đội xây dựng nói rằng việc xây dựng kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, chi phí cũng tăng lên đáng kể so với dự tính, khiến tôi gặp khó khăn”. Nhưng khi hoàn thành xong, căn nhà sẽ có tầm nhìn rất đẹp ra một dãy núi. Được biết, phường Pyeongchang ở quận Jongno là một khu dân cư giàu có tiêu biểu ở Seoul, nơi ca sĩ Lee Hyori và chồng Lee Sang Soon, MC Hong Jin Kyung, ca sĩ Seo Taiji và nữ diễn viên Youn Yuh Jung sinh sống.

Ngay sau khi bị hàng xóm phàn nàn, nữ diễn viên đã vội xin lỗi. Ảnh: X

Ki Eun Se sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2006 bằng một vai diễn nhỏ trong tác phẩm truyền hình The Invisible Man . Từ đó đến nay, người đẹp 8X tích lũy danh tiếng nhờ các vai phụ ở loạt phim truyền hình ăn khách như Phẩm Giá Quý Ông (2012), Hospital Playlist (2020), Penthouse (2020), Now, We Are Breaking Up (2021)… Nhờ tác phẩm Now, We Are Breaking Up , cô trở nên thân thiết với nữ minh tinh hạng A Song Hye Kyo. Bên cạnh công việc diễn viên, Ki Eun Se còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với tư cách một influencer nổi tiếng, được biết đến là “tay chơi” hàng hiệu tại xứ sở kim chi.

Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân hơn cô tận 12 tuổi. Sau hơn 1 thập kỷ chung sống, họ vẫn chưa có con. Trước khi chính thức tuyên bố ly hôn, thỉnh thoảng Ki Eun Se cũng khoe những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã lên trang cá nhân.

Ki Eun Se được biết đến là bạn thân của Song Hye Kyo...

... kiêm tay chơi hàng hiệu đình đám showbiz Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Herald Pop