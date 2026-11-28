Chồng của nữ diễn viên này kém cô 4 tuổi, cao trên 1m70.

Ngày 28/11, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên Oh Yoon Ah (bạn thân Son Ye Jin) chính thức thông báo tin vui tái hôn ở tuổi 46. Trên trang YouTube cá nhân, cô đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đi chụp ảnh cưới ở Bali (Indonesia), đồng thời có lần đầu tiên lộ về nửa kia của mình.

Theo Oh Yoon Ah, cô và người chồng thứ 2 đăng ký kết hôn vào tháng 7 năm nay. Hiện tại, họ đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Chồng Oh Yoon Ah kém cô 4 tuổi, không làm việc trong ngành giải trí. Dù gương mặt đã được làm mờ, nửa kia của bạn thân Son Ye Kin vẫn gây ấn tượng với chiều cao nổi bật hơn 1m70, cùng bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn.

Chồng Oh Yoon Ah kém cô 4 tuổi, cao trên 1m70 và có dáng người vững chãi. Ảnh: X.

Oh Yoon Ah đã chuẩn bị sáu bộ váy khác nhau khi ra nước ngoài chụp ảnh cưới ngoại cảnh, từ những thiết kế xuyên thấu táo bạo đến những chiếc váy cưới trắng cổ điển. Tuy nhiên, cô tiết lộ rằng bản thân sẽ chọn một bộ trang phục cưới thanh lịch, nhã nhặn cho lễ cưới chính thức.

Bên cạnh đó, video cũng hé lộ một phần cuộc sống hôn nhân của cặp đôi mới cưới khi họ cùng nhau dùng bữa sau buổi chụp hình. Ông xã nữ diễn viên hết lời ca ngợi tài nấu nướng của vợ. Chồng Oh Yoon Ah tấm tắc khen món canh bò củ cải và canh kim chi mà bà xã nấu ngon đến mức có thể mở cả một chuỗi nhà hàng.

Cả hai vừa có chuyến đi chụp ảnh cưới lãng mạn ở Bali. Ảnh: X.

Về phía Oh Yoon Ah, cô cũng dành nhiều tình cảm khi nhắc đến bố mẹ chồng, mối quan hệ giữa nhà chồng với con trai riêng của cô. "Họ thực sự giống như những thiên thần. Tôi rất yêu quý họ. Con trai Min của tôi cũng vô cùng yêu quý ông bà nội bởi cậu bé có thể cảm nhận được họ thực sự yêu thương mình", Oh Yoon Ah chia sẻ niềm hạnh phúc khi bản thân và con trai có được sự bao bọc, che chở của gia đình chồng mới cưới.

Oh Yoon Ah gia đình chồng hiện tại rất yêu thương nữ diễn viên và con trai riêng bị tự kỷ của cô. Ảnh: X.

Oh Yoon Ah sinh năm 1981, từng là người mẫu xe hơi được biết đến với hình tượng xinh đẹp, bốc lửa. Sau đó, cô chuyển hướng đóng phim. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài đóng phim, Oh Yoon Ah đã ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Tối nay ăn gì, Cao thủ học đường, Surgeon Bong Dal Hee… Ngoài ra, cô còn là thành viên trong hội bạn thân gồm nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Son Ye Jin.

Vẻ đẹp gợi cảm của Oh Yoon Ah một thời. Ảnh: X.

Cô là bạn thân của ngọc nữ Son Ye Jin. Ảnh: X.

Trước khi đi thêm bước nữa, Oh Yoon Ah từng kết hôn với giám đốc 1 công ty tiếp thị tại khách sạn Imperial Palace, Seoul vào năm 2007. Tuy nhiên, không may mắn là cậu bé Min Woo - con đầu lòng của họ - mắc chứng tự kỷ. Oh Yoon Ah dù rất đau khổ nhưng đã gượng dậy mạnh mẽ vừa chăm sóc con, vừa đóng phim và phát triển sự nghiệp. Đến năm 2015, cô và chồng cũ đường ai nấy đi cũ do khác biệt về tính cách. Oh Yoon Ah từ đó làm mẹ đơn thân suốt 11 năm, từng bước dạy dỗ con trai tiến bộ, hòa nhập với cuộc sống.

Oh Yoon Ah làm mẹ đơn thân nuôi con trai tự kỷ sau khi ly dị chồng cũ giám đốc. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo