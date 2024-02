Vào hôm 7/2, tờ Wikitree đưa tin nữ diễn viên Oh Yoon Ah (bạn thân Son Ye Jin) đã tham gia buổi ghi hình cho show Strong Heart và có nhiều chia sẻ gây xôn xao về quý tử mắc chứng tự kỷ. Trước ống kính, minh tinh sinh năm 1980 không giấu nổi vẻ buồn bã khi tâm sự chuyện con trai từng bị 1 cặp vợ chồng ở chung cư cũ miệt thị nặng nề trong thang máy. Khi ấy, cặp đôi xấu tính không chỉ có cử chỉ cợt nhả quý tử nhà Oh Yoon Ah mà còn lớn tiếng phát ngôn gây sốc, gây tổn thương tới cậu bé.

Nhớ lại giây phút cùng con trai đối mặt với thái độ vô cảm của hàng xóm, Oh Yoon Ah đau đớn thốt lên: “Có những khoảng thời gian tôi thấy không thể chịu đựng nổi”. Những chia sẻ của mỹ nhân họ Oh khiến dàn cast của show Strong Heart cùng khán giả không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Oh Yoon Ah buồn bã kể lại chuyện con trai bị miệt thị ở chung cư cũ

Sau lần bất ngờ bị xúc phạm trong thang máy, Oh Yoon Ah quyết định dọn khỏi căn hộ 3 tỷ won (55 tỷ đồng) có tầm nhìn hướng ra sông Hàn để chuyển tới sinh sống ở 1 ngôi nhà biệt lập. Sau khi đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, người đẹp sinh năm 1980 vui mừng chia sẻ về những thay đổi tích cực: “Con trai tôi rất vui. Giờ đây thằng bé còn xuất hiện trên các chương trình giải trí nữa. Trong 1 buổi ghi hình, mọi người nhận ra thằng bé trước tiên rồi mới nhận ra tôi. Con trai tôi còn được khen ngợi là khách mời nổi bật nhất trong show nữa chứ. Trên kênh YouTube của tôi, những video có mặt con trai đã thu hút được lượt view cao nhất”.

Quý tử nhà mỹ nhân họ Oh nhận được nhiều sự ủng hộ, cổ vũ từ khán giả

Oh Yoon Ah kết hôn với giám đốc 1 công ty tiếp thị tại khách sạn Imperial Palace, Seoul hồi năm 2007. 8 năm sau, minh tinh họ Oh bất ngờ tuyên bố ly dị chồng cũ do khác biệt về tính cách.

Trước khi chuyển hướng sang đóng phim, người đẹp từng là người mẫu xe hơi được biết đến với hình tượng xinh đẹp, bốc lửa. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài đóng phim, Oh Yoon Ah đã ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Tối nay ăn gì, Cao thủ học đường, Surgeon Bong Dal Hee… Ngoài ra, cô còn là thành viên trong hội bạn thân gồm nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Son Ye Jin.

Nữ nghệ sĩ hoạt động với vai trò diễn viên kiêm người mẫu, khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm ăn khách

Cô còn là bạn thân của Son Ye Jin, nhiều lần xuất hiện cùng mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh trong 1 khung hình

