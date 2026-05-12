Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh sống trong nguy hiểm: "Tôi không dám ngủ"

"Trời mưa tôi không dám ngủ vì sợ nhà sập" – nghệ sĩ Vương Ngọc chia sẻ.

Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã tới thăm nghệ sĩ Vương Ngọc bạn thân cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

Ai cũng choáng váng khi thấy căn nhà nghệ sĩ Vương Ngọc đang ở đã quá xuống cấp và trong tình trạng nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Mọi thứ trong nhà đều cũ nát, tường bong tróc, mái tôn thủng nhiều lỗ nên khi mưa luôn dột vào nhà.

Nghệ sĩ Vương Ngọc chia sẻ: "Đồ đạc trong nhà tôi mục hết rồi, mối ăn hết. Từng cây cột gỗ để chống căn nhà đều bị mối ăn sắp gãy đến nơi. Cả nhà tôi chỉ bật được một bóng đèn.

Tôi cũng muốn lắp thêm đèn cho sáng sủa nhưng kinh tế bây giờ không có nên phải tiết kiệm. Toàn bộ tiền được mọi người cho tôi dồn hết để chữa bệnh.

Trời mưa tôi không dám ngủ vì sợ nhà sập, tường nhà yếu lắm rồi, một bên tường là mượn nhà bênh cạnh để đỡ nhờ căn nhà này.

Tôi không còn trang phục đi diễn nào ngày xưa vì hỏng hết rồi. Tôi cứ dọn tới dọn lui nên đồ đạc, quần áo mục hư hết. Nếu có ai mời tôi đi hát tôi chỉ mặc đồ bình thường, còn diễn tuồng thì tôi phải đi thuê đồ.

Hồi xưa tôi mua khoảng chục bộ đồ tuồng cổ, có bộ giá 5 phân, bộ giá 1 chỉ vàng nhưng giờ chẳng còn bộ nào.

Tôi bị thoát vị đĩa đệm nên đau lưng lắm. Bây giờ tôi đi hát cũng cố đứng được 8 phút thì đứng được, còn đứng lâu hơn thì tôi không chịu nổi.

Cả nhà tôi bây giờ chỉ có một cái ghế và bàn gỗ mục ruỗng để tiếp khách bên ngoài hiên, chứ trong nhà không có chỗ mà tiếp khách, chật chội quá. Tôi cũng ngồi ở chiếc ghế này hàng đêm".

Về hoàn cảnh sống hiện tại, nam nghệ sĩ tâm sự: "Hiện tại tôi sống một mình hơn chục năm nay rồi. Trước dịch Covid tôi còn có vài show còn bây giờ hoàn toàn không có show nào hết, không ai mời show tôi. Thi thoảng anh em có mở đám giỗ, đám tiệc thì gọi tôi đến, nhét cho tôi 200, 300 ngàn tôi cũng phải cầm.

Cũng có một vài người quen biết hỗ trợ tôi vài trăm để cơm nước nhưng tôi để dành lại để chữa bệnh".

