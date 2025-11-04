Bạn thân Britney Spears: Công chúa nhạc Pop ngày càng bất ổn

Britney Spears vừa xóa tài khoản Instagram sau clip lái xe làm loạn xa lộ, khiến gia đình và người hâm mộ lo lắng. Tài khoản của "công chúa nhạc Pop" không còn khả dụng, với thông báo "Rất tiếc, trang này không thể xem được". Instagram lưu ý rằng "trang này có thể đã bị xóa". Tuy nhiên, Britney Spears chưa đóng tài khoản X (trước đây là Twitter).

Điều này tiếp tục làm dấy lên nhiều lo ngại cho tâm lý của Britney Spears. Dù cô thường xuyên đăng tải những clip nhảy nhót hở hang, kỳ dị nhưng Britney Spears từng nói rằng mạng xã hội là nơi duy nhất cô cảm thấy được tự do. Khi Britney Spears đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi lo sợ cô sẽ càng thêm buồn bã và mất kiểm soát.

Britney Spears xóa Instagram có hơn 42 triệu người theo dõi

Về clip lái xe gây tranh cãi, người quản lý nhà hàng Britney Spears ghé trước đó xác nhận nữ ca sĩ không hề say xỉn. "Cô ấy rất thoải mái và dễ mến. Cô ấy chỉ ngồi chơi, ăn một chút rồi rời đi. Tôi thực sự ấn tượng trước sự tử tế của cô ấy. Tôi từng làm việc ở những nhà hàng khác, nơi có rất nhiều người nổi tiếng lui tới, và tôi chưa bao giờ thấy người nổi tiếng nào tử tế như Britney" - điều này đập tan nghi vấn nữ ca sĩ lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Tuy nhiên đoạn clip cô lái xe náo loạn đường phố đã gây bão mạng xã hội. Sau đó, Britney Spears đứng trước cổng nhà suốt 20 phút do không nhớ mật khẩu mở cổng. Cô mất gần 30 phút loay hoay nhập đi nhập lại mật mã mới vào được nhà. Gia đình cảm thấy hoảng sợ và cho rằng "công chúa nhạc Pop" đang mất kiểm soát. Họ so sánh hành vi bất thường hiện nay với biến cố Britney Spears suy sụp tinh thần năm 2007. Khi đó, giọng ca Toxic cạo trọc đầu, tấn công paparazzi, hoảng loạn tinh thần, dẫn đến việc mất quyền nuôi 2 con vào tay chồng cũ Kevin Federline.

Nữ ca sĩ đại náo xa lộ nhưng người quản lý nói cô không hề say xỉn

Gia đình gặp khủng hoảng trong việc tìm cách cứu Britney Spears, thậm chí 1 số người còn đề xuất đưa Britney Spears trở lại chế độ bảo hộ, dù điều này "giam cầm" tự do nhưng sẽ giúp cô an toàn hơn. Trước đây, quyền bảo hộ do cha nữ ca sĩ - ông Jamie Spears nắm giữ đã gây nên nhiều tranh cãi. Britney Spears tố cáo gia đình kiểm soát cô chặt chẽ, khiến cô không còn quyền tự do cơ bản của 1 người trưởng thành.

Trả lời truyền thông, bạn thân xác nhận Britney Spears đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Sau khi chồng cũ Kevin Federline phát hành hồi ký You Thought You Knew và cáo buộc Britney Spears sử dụng cocaine khi đang cho con bú, ngoại tình với 1 nữ vũ công, cầm dao nhìn con ngủ khiến các con hoảng sợ... nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Đại diện giọng ca Toxic cáo buộc Kevin Federline "ké fame", kiếm tiền trên tên tuổi vợ cũ sau khi không còn nhận được trợ cấp nuôi con.

Nhưng tình hình hiện tại của nữ ca sĩ đang rất tệ. "Cô ấy đang hành xử mất kiểm soát và không thiết sống nữa. Anh ta giày vò, khơi dậy những nỗi đau mà Britney đã cố gắng quên đi nhiều năm qua để sống tiếp. Cô ấy sụp đổ rồi, tâm trạng đang tụt dốc rất nhanh. Chúng tôi rất lo lắng bi kịch sẽ xảy ra với cô ấy", bạn của Britney Spears nói trong nỗi lo lắng, bất an.