Bạn thân bị gọi tên vì vô tư ngồi chen giữa Xoài Non và Xemesis: Thực hư thế nào?

Mới đây, một đoạn clip của Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Trong khoảnh khắc này, Xemesis cùng với Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) và nhóm bạn cùng đi ăn tại nhà hàng ở Hà Nội.

Điều đáng nói là cặp đôi không ngồi cạnh nhau mà lại có Sunna (Trần Nhật Anh, sinh năm 2002) - bạn thân của Xoài Non ngồi ở giữa. Vì quán ăn khá ồn nên Xemesis cũng phải ghé sát vào tai Sunna để trò chuyện. Hành động và biểu cảm của Xemesis và Sunna cho thấy cả 2 cũng rất thân thiết còn Xoài Non thì tập trung vào nhiệm vụ ăn uống mà không để ý nhiều đến xung quanh.

Sunna ngồi giữa Xemesis và Xoài Non

Phía dưới clip, nhiều người để lại bình luận không đồng tình với vị trí ngồi, cho rằng Sunna đang ngồi chen giữa vợ chồng bạn thân và không nên làm như vậy. Bên cạnh đó có ý kiến còn để ý thái độ hờ hững của Xoài Non khi đưa điện thoại cho chồng, có thể cô đang không hài lòng điều gì đó. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Càng thân càng phải giữ khoảng cách. Kể cả bạn không có ý với chồng mình nhưng chưa chắc chồng mình không có ý với bạn.

- Tui không hiểu luôn đó. Vợ chồng mà để cô khác ngồi kế bên, vợ mình thì không lo.

- Ủa? Sao 2 vợ chồng không ngồi cạnh nhau?

- Tui không biết bên trong thế nào, chứ mà vợ chồng ngồi thế này tui tủi thân lắm luôn.

- Hoặc là 2 vợ chồng ngồi kế bên, hoặc là nam - nữ tách ra 2 bên đối mặt chứ không có kiểu ngồi chen như thế này. Dù thân cỡ nào đi nữa cũng không.

Tuy nhiên một số người lại bình luận rằng chuyện này là bình thường, bạn bè thân thiết thì không có vấn đề gì. “Mình thấy bình thường. Chồng mình đi ăn cùng 1 hội không bao giờ ngồi gần vợ toàn ngồi với người khác” - một cư dân mạng nói.

Không dừng lại ở đó, có người còn tìm đến Instagram của Sunna để chất vấn tại sao cô không theo dõi Xoài Non. Thực tế Sunna và Xoài Non vẫn đang theo dõi nhau và thường xuyên tag nhau, quay clip cũng như livestream chung.

Cả 2 vẫn theo dõi nhau bình thường

Về đoạn clip của Xemesis, nam streamer đã đăng trên kênh YouTube từ tháng 10/2022. Hiện tại, giữa lúc xảy ra nghi vấn trục trặc của nam streamer và vợ thì khoảnh khắc được một số kênh đăng lại và viral trên TikTok.



Trong clip đầy đủ, ban đầu Xemesis ngồi cạnh vợ, cả 2 quay clip review đồ ăn và cười nói vui vẻ. Sau khi quay xong, nam streamer mới chuyển đến ngồi cùng một số anh em khác để tiện nói chuyện còn nhóm Xoài Non và Sunna ngồi cùng với chị em. Tuy nhiên vì Sunna ngồi ở sát bàn với cánh đàn ông nên mới ngồi cạnh Xemesis.

Trước đó, Xemesis ngồi cạnh Xoài Non và quay review đồ ăn

Được biết Xoài Non và Sunna là đôi bạn hot girl thân thiết từ nhiều năm nay, đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra Sunna cũng thường có mặt trong nhiều chuyến du lịch và ngày kỷ niệm đặc biệt cùng với vợ chồng Xoài Non.

Ở đám cưới Xoài Non, Sunna có mặt và lo lắng cho bạn thân từng li từng tí. Ngược lại khi Sunna sinh con, Xoài Non tặng bạn 1 cây vàng và nhận em bé là con nuôi. “Không biết khi bạn thân của mọi người sắp sinh cảm giác sẽ như thế nào chứ nó đẻ mà Xoài hồi hộp hộ… Từ hôm qua giờ biết nó chuẩn bị sinh tui cứ ngồi cười hoài lun. Chả ai nói ai rằng gì mà cứ ngồi cười rồi tự thấy dở hơi im được chút nghĩ rồi lại cười, xong còn hát nhạc con nít nữa chứ” - Xoài Non tâm sự.

Hiện tại, Sunna đang là mẹ đơn thân sau khi thông báo đã chia tay chồng vào đầu năm 2023.

Vợ chồng Xoài Non tại sinh nhật Sunna

Sunna nhiều lần đi du lịch chung cùng Xoài Non - Xemesis