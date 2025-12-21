"Bản Tango Hà Nội" với 500 vũ công lập Kỷ lục Việt Nam

Ngày 20/ 12/ 2025 - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao Kỷ lục Việt Nam cho "Vũ điệu Tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất" trình diễn trong tiết mục "Bản Tango Hà Nội" tại chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản giao hưởng hòa bình 2025" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội).

Sự kiện xác lập kỷ lục là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực sáng tạo và tầm vóc nghệ thuật của Đài Hà Nội trong việc kết hợp hài hòa ngôn ngữ nghệ thuật đương đại quốc tế với chiều sâu bản sắc văn hóa Thủ đô.



Tham dự và trực tiếp trao Kỷ lục Việt Nam cho Đài Hà Nội có Đoàn đại biểu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ); Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; bà Phạm Thị Vân - Phó Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Tiết mục "Bản Tango Hà Nội" không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về quy mô với số lượng lớn các cặp đôi cùng tham gia biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất mà còn chinh phục công chúng bởi ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc, thể hiện nhịp sống hiện đại, năng động của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

500 vũ công tham gia trình diễn "Bản giao hưởng hòa bình 2025".

Thông điệp và ý nghĩa

Bước sang năm thứ 6, "Bản giao hưởng Hòa bình " của Đài Hà Nội là sự tiếp nối mạch nguồn giá trị đã làm nên vị thế đặc biệt của Thành phố vì Hòa Bình trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời khẳng định vai trò của Đài Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Trong năm 2025, thông qua nhiều ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đa dạng của các loại hình điện ảnh, âm nhạc, sân khấu hay khiêu vũ như tại " Hà Nội - vũ điệu xanh" các thông điệp chính trị - xã hội đã được Đài Hà Nội chuyển tải mới mẻ, hiện đại và giàu tính thẩm mỹ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống công chúng.

"Bản giao hưởng hòa bình 2025" thể hiện khát vọng của một Hà Nội đã đi qua đạn bom và gian khó để hồi phục, tái thiết và vươn lên bằng khát vọng hòa bình. Từ ký ức, chương trình mở ra hình ảnh một Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên mới, nơi sáng tạo trở thành động lực phát triển.

Việc tổ chức, kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái sáng tạo, mở rộng sự tiếp cận văn hóa cho nhiều nhóm công chúng khác nhau của Đài Hà Nội thời gian qua, góp phần khẳng định Hà Nội là một trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho đại diện các câu lạc bộ tham gia.

Khoảnh khắc 500 vũ công cùng xác lập Kỷ lục Việt Nam

Chất lượng chuyên môn của sự kiện năm nay được bảo chứng bởi sự xuất hiện của kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Khán giả được thưởng thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế.

Các tác phẩm kinh điển được làm mới đầy cảm xúc như: "Hà Nội mùa Thu" (Waltz), "Nhớ về Hà Nội" (Boston), "La Cumpasita" (Tango) hay sự sôi động của "Despacito" (Quickstep) và "Those Were The Days" (Jive). Chương trình còn có sự tham gia của Dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân...

Giám đốc kỹ thuật kiện tướng dancesport quốc tế Chí Anh.



Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn xác lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Dưới sự điều phối của Giám đốc kỹ thuật Chí Anh, 500 vũ công (250 cặp đôi) của Đội tuyển Dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ, người yêu khiêu vũ cùng đồng diễn tiết mục "Bản Tango Hà Nội" (sáng tác Diệp Minh Tuyền).