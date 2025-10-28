Bán tải Nissan cùng phân khúc Navara bán cuối tháng này: Mạnh hơn 400hp gấp đôi Ranger Raptor, chạy Hà Nội - Hải Phòng không tốn giọt xăng nào

Trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, Zhengzhou Nissan - liên doanh giữa Nissan và Dongfeng - vừa chính thức công bố mẫu Frontier Pro PHEV, chiếc bán tải plug-in hybrid đầu tiên của hãng. Phiên bản PHEV này sẽ được mở bán từ cuối tháng 10 tại Trung Quốc, và có khả năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Frontier Pro là mẫu xe cùng cỡ Navara. Ảnh: Nissan

Với công suất lên tới 410 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm từ hệ thống plug-in hybrid, mẫu xe này vượt xa Ford Ranger Raptor cấu hình cho thị trường Việt Nam (210 mã lực), trở thành một trong những chiếc bán tải mạnh mẽ nhất phân khúc hiện nay.

Điểm đặc biệt, Frontier Pro PHEV có thể chạy quãng đường 135 km hoàn toàn bằng điện, tương đương hành trình Hà Nội - Hải Phòng mà không cần tiêu thụ xăng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống V2L (Vehicle-to-Load), cho phép xe cung cấp điện ra bên ngoài với công suất tối đa 6 kW, hữu ích cho các chuyến dã ngoại hoặc trong tình huống khẩn cấp.

So với Navara, Frontier Pro có thiết kế khác hẳn. Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế theo dạng chữ U nằm ngang, lấy cảm hứng từ hình khối chữ nhật, viền đen bóng bao quanh tạo cảm giác cứng cáp và hiện đại. Xe còn được trang bị cản trước và sau màu xám mờ, cùng các chi tiết ốp nhựa thể thao đặc trưng của dòng xe off-road, giúp tổng thể toát lên vẻ khỏe khoắn và bề thế.

Thiết kế Frontier Pro hiện đại hơn hẳn Navara. Ảnh: Nissan

Khoang cabin là sự kết hợp giữa chất sang trọng và tiện nghi hiện đại. Toàn bộ ghế được bọc da cao cấp màu nâu nhạt, mang lại cảm giác ấm cúng và thư giãn. Trần kính panorama mở rộng, đi cùng hệ thống âm thanh Focal Audiocao cấp, mang lại không gian giải trí sống động. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 14,6 inch, hỗ trợ người lái dễ dàng điều khiển các tính năng thông minh của xe.

Nội thất xe hiện đại và cao cấp như SUV. Ảnh: Nissan

Ngoài ra, Frontier Pro PHEV còn được trang bị hệ thống lái tự động ADAS cấp độ 2, hỗ trợ người dùng trong điều kiện giao thông phức tạp.

Nếu được mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, Frontier Pro PHEV có thể tạo nên “cơn địa chấn” trong phân khúc bán tải, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến sức mạnh, tiết kiệm và tính bền vững - ba yếu tố mà mẫu xe này đang hội tụ trọn vẹn.

Một số hình ảnh thực tế của Nissan Frontier Pro: