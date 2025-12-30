Bán sầu riêng có thiếu gia bán vàng vào "cua": Mỹ nhân Hà Nội cưới "cả nước" xem, giờ mở mắt là thấy vàng

Đó chính là Minh Phụng (sinh năm 1997, ở Hà Nội), từng làm mẫu ảnh tự do. Vào 12/2023, loạt hình ảnh, clip trong đám cưới của Minh Phụng viral trên mạng xã hội - nhiều người ví cô nàng là "cô dâu xinh nhất" - nhan sắc không thua kém bất kỳ mỹ nhân, hoa hậu showbiz nào.

Thời điểm đó, Minh Phụng nên duyên vợ chồng với Đình Thịnh (sinh năm 1992, ở Đà Nẵng). Gia thế chú rể cũng gây xôn xao, bàn tán, song Minh Phụng hạn chế chia sẻ.

Minh Phụng gây sốt với những khung hình trong đám cưới, khoe nhan sắc được netizen mệnh danh là cô dâu xinh nhất MXH. Nguồn ảnh: FBNV.

Đến nay, sau hơn 2 năm về chung nhà, Minh Phụng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh gia đình và công việc của chồng. Theo đó, gia đình chồng cô sở hữu tiệm vàng lớn, lâu đời ở Đà Nẵng.

Thỉnh thoảng, trên trang TikTok cá nhân hơn 360N follower, Minh Phụng đăng tải clip phụ việc ở tiệm vàng, quảng cáo chương trình tri ân, khuyến mãi.

Minh Phụng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đang làm việc tại tiệm vàng của gia đình chồng khi dịp cận Tết, lượng khách mua vàng tăng cao.

Ngược lại, fanpage của tiệm vàng này gần đây cũng đăng tải nội dung có Minh Phụng trong nhiều vai trò khác nhau, từ bán hàng, chụp ảnh với khách hàng,... khiến nhiều người bất ngờ. Hóa ra cô dâu hot nhất MXH năm nào là con dâu tiệm vàng lớn ở Đà Nẵng.

Cô nàng chia sẻ trong một clip trên TikTok: "Ngoài làm việc trên mạng xã hội thì thời gian còn lại mình sẽ xuống tiệm (tiệm vàng) để học việc và phụ mọi người. Gia đình cũng đã kinh doanh vàng lâu lắm rồi nên trộm vía mọi người cũng tin tưởng, tới mua bán tấp nập. Lý do mà mình không hay quay clip là xuống đây một cái là quấn vào luôn, không có thời gian".

Cô nàng chia sẻ nhiều hình ảnh, thông tin về tiệm vàng của gia đình lên MXH.

Cô nàng thoải mái chia sẻ về công việc của gia đình chồng, nhận về nhiều sự quan tâm. Nhiều người bất ngờ khi biết cô lấy chồng thiếu gia tiệm vàng vì đây là tiệm vàng lớn rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cô nàng cũng cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu khi học việc, phụ kinh doanh với gia đình chồng, chăm chỉ phản hồi bình luận khách hỏi mua vàng trên MXH.

"Chị này lấy con trai chủ tiệm vàng này hả, giờ mới biết luôn á", "Con dâu tiếp quản công việc gia đình ha, chị này nhìn đẹp mà duyên quá", "Tiệm vàng của nhà chồng chị luôn đó, tôi mới qua mua nè, bả ở ngoài xinh lắm nha, da đẹp quá trời",... là những bình luận của cư dân mạng.

Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của Minh Phụng tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. Nhiều người khen ngợi đúng chuẩn "mẹ một con trông mòn con mắt". Phong độ nhan sắc ngày càng lên hương sau khi sinh con xứng danh cô dâu đẹp nhất MXH một thời.

Trên trang TikTok cá nhân, Minh Phụng cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, làm mẹ bỉm sữa, làm dâu chủ tiệm vàng. Cô nàng tiếp tục công việc nhà sáng tạo nội dung trên MXH. Nhiều người khi nhìn vào đều xuýt xoa khen ngợi cô nàng có tất cả từ nhan sắc đến gia đình.

Cô nàng chăm chỉ chia sẻ cuộc sống lên MXH, được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nguồn ảnh; FBNV.

Trước đó, vào năm 2023, trả lời phỏng vấn với chúng tôi, Minh Phụng cho biết mối quan hệ của cô và chồng bắt đầu khi anh hỏi mua sầu riêng: “Hồi đó nhà bạn mình có vựa sầu riêng ngon nên mình đăng lên Facebook bán phụ. Anh Thịnh nhắn tin hỏi mua nên mình mới trả lời tin nhắn. Anh còn hỏi ‘Còn gì khác ngoài sầu cho anh mua không?’, mình bảo ‘Không ạ’ nhưng sau đó 2 bên cứ nhắn tin hoài rồi nên duyên luôn”.

Thời điểm này, trả lời bình luận của cộng đồng mạng về việc chồng là đại gia hoặc thiếu gia thì mới cưới được cô dâu xinh đẹp thế này, Minh Phụng cho biết: “Thực ra mình không rõ định nghĩa thế nào là đại gia nhưng chắc chồng mình không phải đâu, chúng mình vẫn còn nghèo lắm.

Cá nhân mình cũng không quan tâm tới những comment đó lắm vì đó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Miễn sao người trong cuộc là 2 đứa bọn mình cảm thấy đủ yêu thương, đủ chân thành với nhau là được”

Sau khi kết hôn, Minh Phụng sẽ theo Đình Thịnh về Đà Nẵng sinh sống vì cả gia đình chồng đều ở đây.

Nguồn: Minh Phung Phạm