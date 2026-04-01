HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

'Bản sao' xe tăng T-14 Armata được phát hiện tại Trung Quốc

Bạch Dương |

Trung Quốc có hứng thú với thiết kế xe tăng T-14 Armata của Nga nên đã chế tạo một "bản sao" nhằm đánh giá tính năng, hay còn mục đích nào khác?

- Ảnh 1.

Một hình ảnh đã lan truyền trên mạng xã hội, dường như được quay bên trong một nhà chứa máy bay lớn ở Trung Quốc.

Trong số các thiết bị quân sự được trưng bày có một chiếc xe tăng giống với T-14 Armata. Điểm khác biệt duy nhất bên ngoài so với bản gốc là nó được sơn màu ngụy trang sa mạc.

Tuy nhiên, cỗ chiến xa trên không phải phương tiện chiến đấu, rõ ràng đây là khu trưng bày sản phẩm hoàn chỉnh của một công ty chuyên sản xuất mô hình kích thước thật của các thiết bị quân sự.

Ví dụ, ở đây chúng ta có thể thấy các mẫu thiết giáp đang phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), chẳng hạn như xe tăng thế hệ mới ZTZ-100 (Type 100) vừa được công bố gần đây, mà theo một số chuyên gia, là phiên bản nhẹ hơn của chiến xa Nga.

Ngoài ra, trong khu vực này còn trưng bày các bản sao của máy bay tàng hình chiến đấu Lockheed F-117 Nighthawk của Mỹ.

Có vẻ như loại máy bay này đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc, khi "bản sao" từng được trưng bày tại nhiều địa điểm triển lãm vũ khí khác nhau.

- Ảnh 2.

"Bản sao" xe tăng T-14 Armata do Trung Quốc chế tạo có độ chi tiết rất cao khi so sánh với nguyên mẫu thực tế.

Điều đáng chú ý nữa là các nhà sản xuất xe tăng Trung Quốc hiện đang đạt được trình độ mô phỏng giống với nguyên mẫu cao hơn nhiều so với trước đây.

Ví dụ, xích và bánh của xe tăng Type 59 cũ do Trung Quốc có thể được tìm thấy trên xe tăng Abrams và Leopard 2.

Bên cạnh mục đích trưng bày trong các cuộc triển lãm, những mô hình trên còn có thể được dùng trong ngụy trang, làm mồi bẫy hút hỏa lực đối phương, hay đơn giản là mục tiêu tập bắn cho binh sĩ.

Theo vestnik-rm
Tags

Trung Quốc

xe tăng

vũ khí

T-14 Armata

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại