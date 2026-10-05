Ban phụ huynh vận động đóng góp tiền trung thu nhưng lại kèm theo 2 chữ đặc biệt, phụ huynh Hà Nội đọc xong lòng nặng trĩu!

Câu chuyện về mức đóng góp ở một lớp học vì thế không còn là chuyện riêng của một gia đình.

Mỗi dịp năm học mới bắt đầu, câu chuyện về các khoản đóng góp và quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh lại thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, một bài viết ẩn danh của phụ huynh có hai con theo học tại một trường công lập ở Hà Nội đã nhận về nhiều lượt chia sẻ.

Trong bài đăng, người mẹ chia sẻ về hoàn cảnh hai vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập eo hẹp và chọn trường công với mong muốn giảm bớt gánh nặng học phí. Nỗi trăn trở xuất hiện khi nhóm lớp nhận được tin nhắn vận động đóng góp cho dịp Tết Trung thu và "khoán" luôn số tiền tối thiểu. Cụ thể, đại diện ban phụ huynh nhắn: "Thấp nhất ủng hộ 300k nhé. Thôi các phụ huynh phiến phiến đi cho các con thoải mái...".

Với người có điều kiện kinh tế ổn định, vài trăm nghìn đồng là khoản chi vừa phải để con chung vui cùng tập thể. Tuy nhiên, với gia đình lao động tự do đang chắt chiu từng ngày, đây lại là một phép tính không nhỏ, nhất là khi phía trước còn hàng loạt dịp lễ như 20/10, 20/11 hay Giáng sinh. Nỗi lo không chỉ dừng ở tài chính, mà còn là tâm lý sợ con mình trở nên lạc lõng hay mang tiếng "không theo phong trào" nếu bố mẹ không đóng góp theo mức sàn được đưa ra.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Gợi ý "chia sẻ hoàn cảnh" và rào cản tâm lý

Phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau. Một số ý kiến cho rằng, nếu gặp khó khăn thực sự, phụ huynh nên chủ động liên hệ riêng với ban đại diện lớp để được hỗ trợ hoặc cân đối, bởi tập thể luôn sẵn sàng san sẻ với các hoàn cảnh đặc biệt để không đứa trẻ nào bị đứng ngoài cuộc vui. Quan điểm này cũng cho rằng việc đưa câu chuyện lên mạng xã hội có thể tạo ra những áp lực không đáng có cho những người đứng ra gánh vác công việc chung.

Ở chiều ngược lại, không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ trong câu chuyện. Nhiều người chỉ ra rằng giữa diện "hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" và tầng lớp lao động có thu nhập trung bình bấp bênh tồn tại một khoảng cách lớn. Nhóm phụ huynh này không thuộc diện được xét hỗ trợ, nhưng cũng không đủ dư dả để theo kịp các mức đóng góp tăng dần theo từng sự kiện.

Hơn nữa, việc phải chủ động trình bày về sự thiếu thốn của gia đình cũng là một rào cản tâm lý lớn liên quan đến lòng tự trọng. Do đó, nhiều ý kiến băn khoăn liệu giải pháp nên đến từ sự chủ động lên tiếng của từng cá nhân khó khăn, hay cần đến từ cách tổ chức và phương thức vận động sao cho hài hòa với khả năng chung của toàn bộ tập thể.

Câu chuyện về mức đóng góp ở một lớp học vì thế không còn là chuyện riêng của một gia đình. Đó vẫn là bài toán về sự thấu hiểu và tinh tế giữa các phụ huynh, để niềm vui của con trẻ trong mỗi mùa lễ hội được trọn vẹn mà không vô tình tạo thêm âu lo cho những bậc làm cha, làm mẹ.