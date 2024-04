Bán nước lọc làm giàu: Vị đại gia 4 năm liền giữ ngôi giàu nhất Trung Quốc từ sản phẩm có giá chưa đến 7 nghìn đồng

Nhà sáng lập Zhong Shanshan của tập đoàn nước giải khát Nongfu Spring mới đây tiếp tục đứng đầu 4 năm liên tiếp danh sách top tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.

Vị đại gia bỏ học tiểu học này đã làm giàu từ việc bán nước khoáng, xây dựng nên đế chế 62,3 tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên con số này giảm 68 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Xét trên bảng xếp hạng toàn cầu, ông Zhong tụt từ hạng 15 xuống 24 trong top những người giàu nhất thế giới.

Với nguyên nhân thị trường chứng khoán và bất động sản tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng năm vừa qua nên số lượng tỷ phú ở nước này đã giảm từ 495 người năm 2023 xuống chỉ còn 406 đại gia.

Ông Zhong Shanshan

Thêm nữa, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cùng những nhận định bi quan về tương lai tăng trưởng càng khiến tình hình kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

Dẫu vậy, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế có nhiều tỷ phú thứ 2 thế giới sau Mỹ, quốc gia hiện có 813 đại gia.

1,33 nghìn tỷ USD

Tờ Forbes cho hay tổng tài sản của các đại gia Trung Quốc đã giảm từ 1,67 nghìn tỷ USD năm ngoái xuống chỉ còn 1,33 nghìn tỷ USD hiện nay. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với 1,96 nghìn tỷ USD năm 2022 và 2,5 nghìn tỷ USD năm 2021.

Trong năm vừa qua, khoảng 125 tỷ phú Trung Quốc đã rời khỏi danh sách những người giàu nhất nước, 31 người mới và 11 đại gia quay trở lại bảng xếp hạng sau thời gian bị loại.

Top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện có tài sản 304 tỷ USD, giảm 2% so với năm trước.

Tỷ phú Zhong chỉ là 1 trong 6 đại gia thuộc top 10 người giàu nhất Trung Quốc bị suy giảm về tài sản. Còn lại 4 người khác lại chứng kiến khối tài sản của mình gia tăng.

Đặc biệt tỷ phú Colin Huang, nhà sáng lập PDD đã kiếm hơn 8 tỷ USD trong năm qua sau khi ra mắt nền tảng Temu ở Mỹ. Cổ phiếu của PDD đã tăng gần 30% trong 12 tháng qua.

Danh sách

10. Wang Chuanfu

-Tổng tài sản: 14,2 tỷ USD (giảm so với 18,7 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Ô tô-BYD

Chủ tịch Wang Chuanfu của BYD là vị tỷ phú xe điện giàu thứ 2 trong ngành sau nhà sáng lập Li Shufu của Geely. Mặc dù doanh số của BYD tăng lên mức 3 triệu chiếc bất chấp những căng thẳng thương mại nhưng cổ phiếu của hãng lại đi xuống do gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Tesla, Xpeng...

Wang Chuanfu

9. Qin Yinglin

-Tổng tài sản: 15,5 tỷ USD (giảm so với 18,9 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Nuôi lợn- Muyuan Foods

Ông Qin là tỷ phú chăn lợn giàu nhất trong ngành ở Trung Quốc. Do chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cũng như dịch tả lợn Châu Phi năm 2023, đi kèm với đó là giá thịt lợn hạ nên cổ phiếu của Muyuan Foods đã suy giảm, khiến tổng tài sản của vị tỷ phú này đi xuống.

8. Eric Li

-Tổng tài sản: 16,8 tỷ USD (giảm so với 19 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Ô tô-Geely

Ông Eric Li, hay còn gọi là Li Shufu được mệnh danh là người giàu nhất ngành xe điện Trung Quốc với đế chế Zhejiang Geely Holding, công ty mẹ của hàng loạt những thương hiệu con như Volvo, Daimler, Geely Automotive, Zeekr và Polestar. Tương tự như BYD, giá cổ phiếu của Geely đã giảm trong thời gian qua do lo ngại tình trạng dư thừa sản lượng khi nhu cầu của thị trường có hạn.

7. Jack Ma

-Tổng tài sản: 24,5 tỷ USD (tăng so với 23,5 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Thương mại điện tử

Jack Ma

Nhà sáng lập Jack Ma của Alibaba từng là người giàu nhất Trung Quốc và là biểu tượng của giới khởi nghiệp thì nay lại đang phải sống khép mình sau khi cú vạ miệng khiến đế chế của mình bị điều tra năm 2020.

Trong năm vừa qua, Alibaba của Jack Ma có rất nhiều rung chuyển khi kế hoạch tái cơ cấu công ty vấp phải nhiều khó khăn. Tháng 1/2024, cả Jack Ma và Chủ tịch Joe Tsai đã tuyên bố mua lại 200 triệu cổ phiếu của công ty trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ như PDD.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Jack Ma tăng mạnh trong năm qua phần lớn là giá trị ước tính của Ant đi lên sau tuyên bố mua lại cổ phiếu.

6. He Xiangjian

-Tổng tài sản: 25,1 tỷ USD (tăng so với 23,4 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Đồ gia dụng-Midea

Mặc dù nhà sáng lập He Xiangjian của Midea đã rời ghế chủ tịch công ty vào năm 2012 nhưng vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phần. Cổ phiếu của Midea đã hồi phục mạnh hậu đại dịch khiến tổng tài sản của ông He gia tăng trong năm vừa qua, dù vẫn thấp hơn so với năm 2022.

5. Ma Huateng

-Tổng tài sản: 30,2 tỷ USD (giảm so với 35,3 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Truyền thông Internet-Tencent

Ông Ma Huateng hay còn gọi là Pony Ma hiện đang là CEO của Tencent, đồng thời nắm giữ 7,4% cổ phần của hãng. Do nền kinh tế Trung Quốc gặp khó trong năm qua nên giá cổ phiếu của Tencetn cũng giảm mạnh, khiến tổng tài sản của ông Ma hiện chỉ còn một nửa so với mức 65,8 tỷ USD năm 2021.

Ông Pony Ma

4. William Ding

-Tổng tài sản: 33,5 tỷ USD (tăng so với 26,7 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Trò chơi trực tuyến-Net Ease

Ông Ding là nhà sáng lập Net Ease, hãng game trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Do mảng trò chơi này tăng trưởng trong thời gian qua nên vị tỷ phú này trở thành một trong các đại gia hiếm hoi của top 10 có gia tăng về giá trị tài sản.

3. Colin Huang

-Tổng tài sản: 38,9 tỷ USD (tăng so với 30,2 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Thương mại điện tử-PDD

Vốn là một người kín tiếng nhưng ông Colin Huang gần đây lại trở thành tâm điểm của giới truyền thông với sự thành công của Temu tại Mỹ. Giá cổ phiếu tăng đã khiến ông Huang trở thành vị tỷ phú giàu thứ 2 ngành Internet sau ông Zhang Yiming.

2. Zhang Yiming

-Tổng tài sản: 43,4 tỷ USD (tăng so với 45 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Truyền thông Internet-ByteDance (Tiktok)

Ông Zhang là nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ của nền tảng Tiktok nổi tiếng hiện nay. Hiện ByteDance được đánh giá là một trong những công ty truyền thông Internet giá trị nhất thế giới, đến mức chính phủ Mỹ phải xem xét cấm nền tảng này vì ảnh hưởng quá lớn của nó. Mặc dù ông Zhang đã từ chức chủ tịch ByteDance vào năm 2021 nhưng vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phần.

1. Zhong Shanshan

-Tổng tài sản: 62,3 tỷ USD (giảm so với 68 tỷ USD năm 2023)

-Kinh doanh: Nước giải khát- Nongfu Spring

Những chai nước khoáng và trà đóng chai của Nongfu Spring đã chẳng còn xa lạ với người dân Trung Quốc. Thứ nước uống tưởng chừng như rẻ tiền này đang khiến nhà sáng lập Zhong Shanshan của nó trở thành người giàu nhất nước năm thứ 4 liên tiếp. Bình quân mỗi chai nước suối của Nongfu Spring chỉ có giá khoảng 2 Nhân dân tệ, tức gần 7 nghìn đồng.

*Nguồn: Forbes