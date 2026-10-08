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Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Trường Phong
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Chiều 7/10/2026, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Nội chính Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ:

Ông Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III giữ chức Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

Ban Nội chính Trung ương điều động cán bộ lãnh đạo cấp Vụ ngày 7 / 10 / 2026 - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao quyết định cho bà Phạm Thị Thu Thủy và ông Trịnh Thăng Quyết. Ảnh: Ban Nội chính.

Ban Nội chính Trung ương cũng quyết định sắp xếp, điều động, bổ nhiệm 2 cán bộ: ông Phan Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; ông Lê Văn Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm không chỉ là sự ghi nhận mà trước hết là sự giao phó nhiệm vụ mới, nặng nề, đòi hỏi các cán bộ phải nỗ lực phấn đấu, chứng minh bằng kết quả công việc để xứng đáng với sự tin cậy của tập thể và lãnh đạo Ban.

Ban Nội chính Trung ương điều động cán bộ lãnh đạo cấp Vụ ngày 7 / 10 / 2026 - Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm trao quyết định điều động, bổ nhiệm các phó vụ trưởng. Ảnh: Ban Nội chính.

Ông Lê Minh Trí yêu cầu các vụ, đơn vị quyết liệt đổi mới phương pháp tiếp cận và lề lối làm việc, khắc phục thói quen hành chính, việc luân chuyển văn bản qua nhiều tầng nấc; đối với vấn đề mới, khó phải chủ động báo cáo, xin ý kiến định hướng của lãnh đạo ban ngay từ đầu.

Công tác tham mưu phải có chính kiến rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dám chịu trách nhiệm, xử lý kịp thời, không để kéo dài; đồng thời thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong suốt quá trình tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý văn bản.

Người đứng đầu phải nói đi đôi với làm, biết lắng nghe nhưng dám quyết định, quy tụ tập thể, giữ gìn đoàn kết, mở rộng phối hợp; chú trọng kèm cặp, “cầm tay chỉ việc” đối với cán bộ trẻ…

Tags

ban nội chính trung ương

Nguyễn Văn Dũng

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