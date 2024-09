Ban nhạc The Bootleg Beatles biểu diễn 3 đêm nhạc tại Việt Nam

The Beatles là ban nhạc huyền thoại trong lịch sử âm nhạc thế giới. The Beatles gồm 4 thành viên: John Lennon, Ringo Starr, George Harrison và Paul McCartney.

Với sự nghiệp âm nhạc gồm 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời đại.

Ngày 4/4/1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu khi chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến nay, The Beatles vẫn là một trong những ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970.

Với thế giới và những người thuộc thế hệ cũ, The Beatles mang nhiều ý nghĩa hơn một ban nhạc huyền thoại. 4 chàng trai tới từ Liverpool là biểu tượng cho tự do, phóng khoáng, sáng tạo lẫn phá cách. Trên hết, Beatles còn là ký ức và thanh xuân của chính các khán giả.

Ban nhạc The Beatles huyền thoại.

Năm 1980, một ban nhạc khác với tên gọi The Bootleg Beatles ra đời và nổi danh trên toàn thế giới với 4.500 buổi biểu diễn trên khắp các châu lục nhờ việc tái hiện The Beatles vĩ đại theo cách chân thực nhất.

Không đơn thuần chơi lại những ca khúc của "Tứ quái", The Bootleg Beatles còn biến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc lên một đẳng cấp khác.

4 thành viên của The Bootleg Beatles gồm: Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr, từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào…, nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền.

The Bootleg Beatles là nhóm nhạc tái hiện The Beatles.

Tờ Daily Telegraph (Anh) từng viết về show diễn của The Bootleg Beatles: "Đây không phải tri ân The Beatles, mà là tái sinh".

Còn tờ Times thì viết: "Hoàn toàn bị thuyết phục".

Tháng 10/1982, The Bootleg Beatles đã lưu diễn tới 6 tuần tại Liên Xô và trở thành ban nhạc rock phương Tây đầu tiên làm điều này. Giới trẻ tại xứ sở bạch dương khi ấy nhanh chóng phát cuồng. Khi cả ban nhạc rời đi sau một buổi biểu diễn, đám đông đã đuổi theo chỉ để nhảy bằng được lên xe buýt.

Và sắp tới đây, The Bootleg Beatles sẽ có tour lưu diễn tại Việt Nam. Ban nhạc này sẽ dừng chân ở TP.HCM với đêm diễn tại Nhà hát Hòa Bình ngày 31/10 và 2 buổi diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội ngày 2 và 3/11.

The Bootleg Beatles sẽ đến Việt Nam.

Và có 3 đêm diễn tại Hà Nội, TP.HCM.

Tại các đêm diễn của mình, The Bootleg Beatles sẽ đưa khán giả đi ngược dòng thời gian, tới với The Beatles của giai đoạn 1964-1966 với các ca khúc bất hủ: Yesterday, She loves you, Love me do, I want to hold your hand, Twist and Shout… hay những ca khúc Come Together, Hey Jude, While my guitar gently weeps, Don't let me down, Get back của The Beatles giai đoạn 1967-1970.