Ban nhạc 911 hát cùng Đức Phúc: Người mắc bệnh ung thư, kẻ từng chìm trong đen tối, cuộc sống hiện ra sao?

Nhóm nhạc Anh đình đám thập niên 1990



Thời gian qua, boyband 911 gây sốt cộng đồng mạng Việt khi kết hợp đầy ấn tượng với ca sĩ Đức Phúc để cho ra phiên bản mới của ca khúc Em đồng ý (I do) trên Youtube. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, MV đã thịnh hành khắp Việt Nam và leo lên Top 1 Trending Youtube.

Nếu bạn là fan của ca khúc huyền thoại I do, chắc hẳn sẽ không xa lạ với cái tên 911. Đây là một trong những nhóm nhạc đình đám tại Anh Quốc vào những thập niên 1990. 911 được thành lập vào năm 1995 với 3 thành viên là Lee Brennan, Jimmy Constable và Spike Dawbarn.

Ban nhạc 911 gây sốt mạng xã hội Việt Nam khi kết hợp với Đức Phúc.

Sở hữu giọng ca ngọt ngào, ấm áp, boyband này từng khiến hàng triệu con tim của các thế hệ 8X, 9X say mê. Những bản hit một thời làm mưa làm gió của họ phải kể đến How do you want me to love you, A little bit more, Don’t make me wait, I do,…

Tuy nhiên, ít người biết, trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát, cả ba thành viên của 911 đều làm những công việc khác. Lee Brennan từng đam mê trái bóng tròn, thậm chí đã xin tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Carlisle United tại địa phương.

Trong khi đó, Spike Dawbarn từng có khoảng thời gian theo học tại một trường cao đẳng khiêu vũ và sân khấu tại London, Anh. Tuy nhiên vì không thể nộp học phí, anh đành phải nghỉ học để làm thợ nề trên công xưởng. Nam ca sĩ chia sẻ đây là một công việc cực kỳ vất vả.

Về phần Jimmy Constable, từ nhỏ anh đã có năng khiếu và yêu thích với nghệ thuật. Song ban đầu, nam ca sĩ cũng theo nghiệp vũ công.

Thập niên 1990, 911 từng khiến hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên khắp thế giới thổn thức.

Năm 1995, Spike Dawbarn và Jimmy Constable gặp gỡ qua chương trình ITV đêm khuya The Hit Man and Her. Cả 2 sau đó quyết định thành lập một nhóm nhạc riêng. Không lâu sau, Lee Brennan gia nhập, là mảnh ghép cuối cùng tạo nên boyband huyền thoại.

Trong suốt 5 năm hoạt động, 911 đã phát hành 10 đĩa đơn và luôn có các tác phẩm nằm trong top 10 của Vương quốc Anh. Không chỉ nổi tiếng ở châu Âu, tên tuổi của nhóm nhạc phủ sóng rộng rãi khắp thế giới. Những bản hit vang danh đưa tên tuổi họ vượt qua biên giới nước Anh và vươn xa khắp thế giới.

Thế nhưng, đến năm 2000, Jimmy Constable bất ngờ thông báo nhóm nhạc tan rã trên một chương trình radio. Sau khi từ biệt, 3 thành viên đã rẽ hướng sang những con đường khác nhau.

8 năm sau, họ quyết định tái hợp trên sân khấu và biểu diễn những bản hit một thời. Từ năm 2012 cho đến nay, 911 hoạt động trở lại với đội hình nguyên bản và đi lưu diễn nhiều nơi.

Cuộc sống hiện tại của các thành viên ra sao?

Trong khoảng thời gian 911 dừng hoạt động, Spike Dawbarn chuyển sang thành lập trung tâm biểu diễn nghệ thuật dành cho giới trẻ tại quê nhà. Đến nay, trung tâm của thành viên nhóm 911 đã mở nhiều chi nhánh trên khắp Vương quốc Anh. Về đời tư, Spike Dawbar kết hôn với bà xã Nicola Edmonds và có 2 người con.

Sau khi 911 chia tay, Lee Brennan vẫn tiếp tục hoạt động trong showbiz. Anh theo đuổi sự nghiệp solo và diễn xuất. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thành lập công ty giải trí Lee Brennan Entertainment, để làm đại diện, truyền đạt kinh nghiệm và dẫn dắt nhiều nghệ sĩ trẻ.

Hình ảnh đời thường của 911 ở tuổi trung niên.

Nhiều năm qua, Lee Brennan còn là một nhà hoạt động từ thiện tích cực. Năm 9 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin. Căn bệnh tiếp tục tái phát khi nam ca sĩ bước sang tuổi 15. Mạnh mẽ vượt qua nỗi đau bệnh tật, Lee Brennan gặt hái được thành công như mong ước, sống lạc quan, yêu đời, yêu người. Anh tổ chức chương trình Shine A Light Ball hàng năm để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư.

Tuy vậy, đường tình duyên của Lee Brennan lại không được mĩ mãn như các thành viên còn lại. Anh nảy sinh tình cảm với nữ ca sĩ Lindsay Armaou vào năm 1998 trong một chuyến lưu diễn. Năm 2006, cặp đôi kết hôn nhưng rồi chia tay năm vào năm 2011. Đến nay, chưa có thông tin thêm thành viên 911 hẹn hò với bóng hồng nào khác.

Khác Spike Dawbarn và Lee Brennan, Jimmy Constable từng phải trải qua quãng thời gian đen tối hơn sau khi nhóm tan rã. Bị ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn cả, nam ca sĩ bắt đầu nghiện rượu và chất cấm.

Jimmy Constable thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Daily Star: "Tôi thấy mình trên chiếc giường đơn cũ kỹ với một chai rượu và một chai thuốc giảm đau. Tôi đã nghĩ đến việc kết thúc ở đây. Điều duy nhất ngăn tôi lại là suy nghĩ về những gì gia đình tôi phải chịu đựng sau đó".

Trong quá trình tan rã rồi tái hợp, ba thành viên của 911 từng trải qua nhiều thăng trầm. Đến nay, họ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

May mắn thay, sau này Jimmy Constable đã thức tỉnh và trở lại với con đường nghệ thuật. Năm 2019, anh kết hôn với bà xã Claire, một nhà tổ chức chuyên nghiệp kiêm huấn luyện viên tư vấn cuộc sống. Đám cưới của họ diễn ra tại một bãi biển nhiệt đới lãng mạn. Họ có với nhau hai người con, một con trai tên Taylor và một con gái tên Ellie. Ngoài ra, Jimmy còn có một cậu con trai riêng với bạn gái cũ.



Hiện tại, dù đã ở độ tuổi 50, ba thành viên 911 vẫn tích hoạt động nghệ thuật sau khi tái hợp vào năm 2012. Chia sẻ về nhóm nhạc khi bước sang tuổi trung niên, Lee Brennan tâm sự với Trí Thức Trẻ: "So với 27 năm trước thì giờ đây Spike và Jimmy đã là người có gia đình. Thế nên chúng tôi có thêm nhiều trách nhiệm hơn. Nhóm cũng thay đổi về diện mạo, cái này thì đáng kể đấy. Chúng tôi đã trưởng thành. Những chú bé năm ấy đã trở thành những người đàn ông. Chúng tôi giống như rượu vang đỏ vậy. Càng để lâu càng đậm vị".