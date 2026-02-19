Bán ‘Ngựa Hạnh Phúc’ 10 tấn, chàng trai Bắc Ninh dựng nhà cho người nghèo

Giữa không khí rộn ràng đầu xuân, câu chuyện về một chàng trai ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) khiến nhiều người xúc động. Không chọn cách đón năm mới bằng những dự án kinh doanh hay những kế hoạch cá nhân, anh Bùi Văn Quân lại bắt đầu hành trình năm mới bằng một quyết định đặc biệt: Đấu giá linh vật “Ngựa Hạnh Phúc” để gây quỹ xây nhà tình thương cho người khó khăn.

Chia sẻ đầu năm mới với phóng viên Tiền Phong, anh Quân cho biết dịp Tết này, anh thực hiện 3 linh vật gồm: Ngựa Vui Vẻ, Ngựa Hạnh Phúc và Ngựa Thương. Mỗi tác phẩm không chỉ là một công trình điêu khắc đồ sộ mà còn mang trong đó một thông điệp riêng về tình người, niềm tin và sự sẻ chia.

Trước đó, linh vật “Ngựa Thương” đã được một người phụ nữ ở Tuyên Quang mua với giá hơn 222 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, anh Quân đã phối hợp cùng các đoàn thể địa phương trao tặng các hộ nghèo ở 4 xã trong tỉnh Bắc Ninh để có thêm điều kiện đón Tết.

“Khi trực tiếp trao quà cho các gia đình từ số tiền bán linh vật, tôi cảm nhận rất rõ niềm vui lan tỏa. Đó không chỉ là niềm vui của người nhận mà còn là hạnh phúc của người được cho đi. Chính cảm xúc đó khiến tôi quyết định tiếp tục đấu giá Ngựa Hạnh Phúc để có kinh phí xây nhà tình thương”, anh Quân bày tỏ.

Anh Bùi Văn Quân phối hợp Đoàn Thanh niên trao tiền đấu giá linh vật "Ngựa Thương" tặng người nghèo ăn Tết.

Khác với những linh vật trang trí thông thường, “ Ngựa Hạnh Phúc ” là một công trình nghệ thuật quy mô lớn, cao khoảng 5,7m, nặng hơn 10 tấn. Tạo hình là một “thiếu nữ ngựa” khoảng 20 tuổi đang tung cánh bay lên bầu trời. Hình ảnh ấy gợi cảm giác thanh xuân, khát vọng và sự tái sinh sau những mất mát.

Trong tác phẩm của anh Quân, “Ngựa Hạnh Phúc” không phải một sinh vật sinh học thuần túy. Đó là biểu tượng mà anh gửi gắm đại diện cho tình yêu, ý chí và niềm tin khi đối diện với nghịch cảnh.

Điểm đặc biệt trong tác phẩm là sự xuất hiện của hình tượng “rắn hạnh phúc” – một chi tiết ẩn dụ cho năm cũ đã qua. Theo anh Quân, đó không chỉ là dấu mốc chuyển giao giữa hai năm mà còn là câu chuyện về những gì đất nước đã trải qua.

“Năm vừa qua là năm con rắn. Thiên tai đã lấy đi nhiều của cải, thậm chí là sinh mạng. Nhưng trong mất mát, điều lộ rõ nhất chính là tình người. Có những gia đình chỉ còn một chút ít vẫn sẵn sàng sẻ chia với đồng bào. Chính điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều”, anh Quân nói.

Anh Quân bên linh vật “Ngựa Hạnh Phúc”.

Vì thế, Ngựa Hạnh Phúc không đứng yên trên mặt đất. Nó tung cánh. Đôi cánh ấy không phải để phô trương, mà là ẩn dụ cho tình yêu và lòng nhân ái, thứ nâng con người vượt lên trên sợ hãi, đau thương và giới hạn của hoàn cảnh.

Trong quan niệm của anh Quân, khi con người biết yêu thương, biết cho đi, họ sẽ không còn bị trói buộc bởi nỗi đau quá khứ. Ngựa Hạnh Phúc bay lên cũng là lúc nó không còn mang gánh nặng của tổn thương năm cũ. Đó là hành trình hướng về phía trước mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng.

Điều khiến nhiều người trân trọng không chỉ là quy mô của tác phẩm mà chính là mục đích phía sau. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sắp tới sẽ dùng để xây dựng nhà tình thương cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với anh Quân, một mái nhà vững chãi đầu năm mới có ý nghĩa hơn bất kỳ giá trị vật chất nào.

Linh vật “Ngựa Hạnh Phúc” bán đấu giá xây nhà tình thương cho người khó khăn.

“Một bức tượng dù lớn đến đâu cũng chỉ là vật thể. Nhưng nếu nó có thể trở thành nền móng cho một mái nhà, nơi một gia đình được che mưa che nắng, thì đó mới là giá trị thật sự”, anh Quân chia sẻ.

"Ngựa Hạnh Phúc" không chỉ là một bức tượng nặng hơn 10 tấn. Đó là biểu tượng của niềm tin rằng sau những biến cố, con người vẫn có thể đứng dậy, dang rộng đôi cánh của lòng nhân ái để nâng nhau lên. Và thông điệp mà anh Quân gửi gắm trong những ngày đầu năm mới thật giản dị nhưng sâu sắc: “Mạnh mẽ để bước tới, nỗi đau hãy quên đi, yêu thương để ở lại và hạnh phúc để lan tỏa.”