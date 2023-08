Bán Mazda3 đời đầu ngang Vios bản cao 'đập hộp', dân mạng nói: Tiền biển bằng 5 lần tiền xe

Gần đây, một chiếc Mazda3 thuộc thế hệ đầu tiên đã được rao bán trên mạng xã hội. Trong dòng mô tả rất ngắn, người rao bán chỉ đưa vài thông tin rất sơ sài, trong đó bao gồm giá của chiếc xe.

Bài đăng bán chiếc Mazda3 đời đầu với giá cao.

Chiếc Mazda3 trong bài đăng thuộc thế hệ đầu tiên, sản xuất từ năm 2003 đến năm 2008. Tại Việt Nam, Mazda3 thế hệ đầu ra mắt năm 2004, do Liên doanh Ô tô Hòa Bình phân phối. Ngoài những chiếc lắp ráp nội đại trong nước, Mazda3 thế hệ đầu tại Việt Nam còn xuất hiện dưới dạng nhập khẩu không chính hãng từ Đài Loan (Trung Quốc). Hiện chưa rõ nguồn gốc chiếc xe trong bài.

Tham khảo nhanh một số bài đăng bán những chiếc xe tương tự, mức giá thường dưới 200 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số 600 triệu đồng của chiếc trong bài đăng ở trên. Trong khi đó, Toyota Vios 1.5G-CVT (bản cao cấp nhất) có giá tham khảo 592 triệu đồng, thấp hơn một chút so với giá bán của chiếc Mazda3 trên. Dưới phần bình luận, đa phần đều không đồng tình với mức giá này; có người cho rằng giá trị cao là do biển: "Riêng tiền biển không đã 500 triệu".

Một số hình ảnh đăng kèm bài rao bán.

Nhiều khả năng, chiếc xe này được rao bán với giá cao vì có biển số được coi là đẹp, có thể trở thành một vật phẩm khiến chủ xe tự hào, nhất là khi quy định về biển số định danh sắp được áp dụng.

Biển số định danh được áp dụng theo Thông tư 24/2023/TT-BCA. Hiểu một cách đơn giản, biển số định danh là cách quản lý mới về biển số của người dân. Trước đây, xe nào biển đó, giờ sẽ là người nào biển đó và biển số sẽ đi theo người.

Cụ thể, nếu chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Còn với chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe; cơ quan đăng ký xe không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người dân, tức là một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô, xe máy.

Theo Điều 3 của thông tư, số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Do vậy, nếu mua chiếc Mazda3 trên và làm đầy đủ thủ tục trước ngày 15/8, chủ mới của chiếc xe có thể giữ được biển số này trong thời gian dài.