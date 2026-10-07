Bán kết Miss Grand International: Emoura Phạm diễn bikini cực cháy, vội thay đổi váy dạ hội sau tranh cãi

Emoura Phạm bước vào đêm thi quan trọng quyết định vị trí chung cuộc ở Miss Grand International 2026.

Tối 7/10, đêm bán kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Mở màn cho đêm thi quan trọng này, 80 thí sinh đã mang đến những phần trình diễn trang phục áo tắm đầy năng lượng.

Emoura Phạm là một trong những thí sinh xuất hiện ở nhóm cuối. Mỹ nhân Việt lựa chọn bikini hai mảnh với họa tiết trắng - xanh, để tóc xoăn bồng bềnh và trang điểm sắc sảo. Miss Grand Vietnam khoe vóc dáng cân đối, đôi chân dài cùng thần thái tự tin.

Trên sân khấu, Emoura Phạm không quá lạm dụng những động tác phức tạp mà tập trung vào bước đi, điểm dừng và biểu cảm. Ở mỗi vị trí tạo dáng, cô linh hoạt kết hợp động tác tay với ánh mắt, mang đến hình ảnh quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Tổng thể phần thi được đánh giá tròn trịa.

Emoura Phạm trình diễn trang phục áo tắm tại bán kết

Emoura Phạm có phần thi ổn áp, khoe đôi chân dài và năng lượng tự tin trên sân khấu

Những bước đi chắc chắn cùng biểu cảm quyến rũ giúp Miss Grand Vietnam tạo ấn tượng tốt

Không chỉ gây chú ý với phần thi áo tắm, câu chuyện trang phục dạ hội của Emoura Phạm cũng trở thành tâm điểm ngay trước giờ G.

Trước đêm bán kết, ekip Miss Grand Vietnam từng công bố hai phương án váy dạ hội dành cho người đẹp. Tuy nhiên, những thiết kế này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan sắc đẹp. Một bộ phận khán giả cho rằng thiết kế màu đỏ mang màu sắc quen thuộc, từng xuất hiện nhiều lần trên các sân khấu nhan sắc, trong khi mẫu váy cam bị nhận xét là có quá nhiều chi tiết đính kết và chưa thực sự tôn vóc dáng Emoura Phạm.

Váy dạ hội của Emoura Phạm nhận nhiều ý kiến trái chiều

Đáng chú ý, trước những phản hồi của khán giả, ekip đã đưa ra quyết định thay đổi lựa chọn ngay sát giờ thi. Trên trang cá nhân, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ekip đã đọc và lắng nghe các ý kiến liên quan đến phương án trang phục bán kết của Emoura Phạm. Sau khi cân nhắc, đội ngũ quyết định thay đổi trang phục và nhận trách nhiệm về cả lựa chọn trước đó lẫn quyết định điều chỉnh vào phút chót.

"Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định thay đổi lựa chọn trang phục cho đêm bán kết tối nay. Chúng tôi nhận trách nhiệm về việc lựa chọn, công bố các phương án trước đó cũng như quyết định điều chỉnh lần này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà thiết kế cùng đội ngũ thực hiện đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức đồng hành với Emoura. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thay đổi sát giờ thi và luôn trân trọng những đóng góp ấy", đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông báo.