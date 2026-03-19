Bán kẹo hồ lô ngoài chợ, nàng hot girl gợi cảm bỗng nổi như cồn, tăng hơn 400.000 follow

Một đoạn video ghi lại cảnh một nàng hot girl xinh đẹp đứng bán kẹo hồ lô tại chợ đêm bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán.

Chỉ sau thời gian ngắn, nhân vật chính trong clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô được cho là đã tăng vọt, vượt mốc 400.000 follower.

Theo đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi, cô nàng hot girl sở hữu ngoại hình ngọt ngào cùng vóc dáng nổi bật xuất hiện tại một gian hàng chợ đêm, nơi cô trực tiếp chế biến và bán kẹo hồ lô cho khách.

Những thao tác như nấu đường, kéo lớp kẹo phủ bóng hay đảo kẹo trong chảo nóng được thực hiện khá thuần thục, cho thấy cô không chỉ đơn thuần diễn cho đẹp mà thực sự biết cách làm món ăn vặt nổi tiếng này. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là phong cách ăn mặc gợi cảm và sự tự tin của cô khi đứng bán hàng giữa không gian đông đúc của khu chợ.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, hàng loạt bình luận hài hước và thích thú đã xuất hiện. Không ít cư dân mạng bày tỏ mong muốn tìm ra địa điểm chính xác của khu chợ đêm này. Một số người thậm chí còn đùa rằng họ sẵn sàng xếp hàng dài chỉ để mua kẹo hồ lô từ cô gái trong video.

Sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng truy ra danh tính cô gái. Được biết, nhân vật trong video là một influencer mạng xã hội có biệt danh Tiểu Hoa. Không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình, cô còn có nền tảng học vấn khá ấn tượng khi từng theo học ngành tài chính kinh tế tại đại học. Trong thời gian còn là sinh viên, Tiểu Hoa từng tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến diễn thuyết và truyền thông. Sau khi tốt nghiệp, cô bước vào lĩnh vực truyền hình và làm việc trong khoảng 4 năm rưỡi với vai trò phóng viên cũng như người dẫn chương trình. Tuy nhiên, đến năm 2017, cô quyết định rẽ hướng sang con đường sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân với vai trò blogger và influencer.

Nhờ phong cách cá tính cùng ngoại hình nổi bật, tài khoản mạng xã hội của Tiểu Hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau khi đoạn video bán kẹo hồ lô trở nên viral, lượng người theo dõi của cô được cho là đã tăng mạnh, hiện đã vượt 400.000 follower. Các nội dung cô đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, thời trang, du lịch và những trải nghiệm cá nhân.

Điều thú vị là dù đã bước sang độ tuổi ngoài 30, Tiểu Hoa từng chia sẻ rằng cô vẫn luôn mơ ước về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nữ influencer cho biết mình đặc biệt đánh giá cao những người đàn ông nghiêm túc trong công việc, có chí tiến thủ và có thể cùng cô xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Sự nổi tiếng bất ngờ từ một đoạn video bán kẹo hồ lô tại chợ đêm đã giúp cái tên Tiểu Hoa được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội. Từ một influencer vốn đã có lượng người theo dõi ổn định, cô bỗng trở thành nhân vật gây chú ý nhờ khoảnh khắc đời thường tưởng chừng rất giản dị.