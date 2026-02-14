Ngày 13 tháng 1 năm 2026, tại Tòa án Tư pháp Ontario, Công ty Estee Lauder Cosmetics Ltd. đã bị phạt 750.000 CAD (khoảng 14 tỷ VND) sau khi nhận 2 tội danh vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999. Số tiền phạt sẽ được chuyển vào Quỹ Bồi thường Thiệt hại Môi trường của Chính phủ Canada, thông tin chính thức đăng trên website của chính quyền Canada ngày 2/2/2026.

Vào tháng 5 năm 2023, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, các nhân viên thực thi pháp luật của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã phát hiện công ty này đang bán một số sản phẩm kẻ mắt có chứa Perfluorononyl Dimethicone – hợp chất thuộc nhóm "hóa chất vĩnh cửu" PFAS (per- và polyfluoroalkyl substances), thường dùng để tăng độ bám, chống nước và bền màu trên da.

Ảnh mang tính minh họa.

Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) là một nhóm gồm hơn 15.000 chất do con người tạo ra, đôi khi được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" vì chúng không dễ bị phân hủy và tồn tại trong môi trường trong thời gian dài.

Công ty không thông báo trước với chính phủ về "hoạt động mới có rủi ro môi trường" này, dẫn đến phán quyết ngày 13/1/2026 tại Tòa án Ontario: phạt tiền và vi phạm hai điều khoản luật. Tên công ty bị đưa vào Danh bạ các bên vi phạm môi trường, và phải thông báo cho cổ đông.

Đây chỉ là một phần trong làn sóng toàn cầu siết chặt PFAS – nhóm hóa chất có tới hàng nghìn hợp chất, từng được phát minh tình cờ năm 1938 và nay xuất hiện khắp nơi: chảo chống dính, quần áo chống thấm, giấy gói thực phẩm, mỹ phẩm...

Estée Lauder là hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. The Estée Lauder Companies Inc. hiện là một trong những nhà sản xuất và tiếp thị hàng đầu thế giới về các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, nước hoa và chăm sóc tóc chất lượng cao. Tập đoàn sở hữu 57.000 nhân viên này nắm trong tay nhiều thương hiệu cao cấp như Clinique, La Mer, MAC, Bobbi Brown, Jo Malone London, Tom Ford Beauty...



